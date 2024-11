Meteo Gaeta lunedì 18 novembre: attesi forti rovesci, temperature in calo

Le previsioni meteo di Gaeta di lunedì 18 novembre non sono per nulla incoraggianti: attesi forti rovesci e temperature in calo.

La stagione invernale ha ufficialmente fatto il suo ingresso invadendo da Nord a Sud tutto il Bel Paese; non manca all’appello la suggestiva città di Gaeta che a partire dal 18 novembre vedrà un rapido calo delle temperature che porterà freddo e gelo in tutta la città.

L’affascinante città costiera situata nel Lazio si colora in questo periodo di magiche luci che rimandano immediatamente alla suggestiva atmosfera natalizia; ahimè, la prossima settimana il magico scenario dello spettacolo ‘Favole di Luce‘ non vedrà accorrere tantissime persone a causa di un repentino peggioramento delle condizioni metereologiche. Eventi mondani, ma soprattutto la vita quotidiana vedranno un busco rallentamento. Sappiamo come le piogge possano mettere in difficoltà una città parecchio affollata. Scopriamo di più nel dettaglio.

Previsioni Meteo lunedì 18 Novembre: pioggia e freddo a Gaeta

L’inverno è arrivato anche nel Lazio. Da inizio mese i laziali si sono ritrovati a fronteggiare un calo delle temperature piuttosto significativo. In particolare, vediamo le condizioni della settimana che va dal 18 al 24 novembre e che interessano la città costiera.

Quella prossima ad iniziare sarà una settimana da dimenticare dal punto di vista meteorologico; a partire da lunedì 18 novembre, infatti, Gaeta sarà invasa dalla pioggia. Dopo un weekend soleggiato e con ancora qualche cenno di temperatura mite che ci permette di stare all’esterno, nella nuova settimana ci ritroveremo a dover portare con noi il tanto odiato ombrello.

La giornata di lunedì prevede un intenso addensamento di nubi nelle prime ore della mattina e che nel corso della stessa porteranno a precipitazioni sparse su tutto il territorio. Pioggia ma soprattutto freddo, causato dalla rapida e ripida diminuzione delle temperature. Infatti, si prevedono minime pari a circa 7 gradi. Fino a domenica sono previste nubi e piogge che lasceranno poco spazio a squarci di sole, che saranno purtroppo passeggeri. Venti e mare mosso saranno una diretta conseguenza del cattivo tempo che si prepara ad arrivare.

Condizioni meteo avverse sono naturalmente un ‘handicap’ per una città che si muove veloce. Le piogge frequenti potrebbero essere causa di allagamenti e provocare frane. Non è questo il caso, dato che non sono state diramate allerte meteo pericolose; tuttavia, è sempre bene prendere le dovute precauzioni e prepararsi all’arrivo dell’inverno nel modo migliore.