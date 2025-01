Milan costretto da lui alla doppia cessione: devono partire subito

Per averlo in squadra il Milan dovrà affrontare una doppia cessione: si avvicina il momento decisivo per il club.

In seguito alla vittoria della Supercoppa Italiana, che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, il Milan è tornato al centro dell’attenzione in tema di calciomercato. L’approdo di Sérgio Conceição si è rivelato fruttuoso e sembrerebbe che, con il tecnico portoghese, il team si stia preparando ad una rivoluzione interna.

È tempo di importanti cambiamenti per il Milan. Nelle scorse settimane si è parlato tanto dell’arrivo in rossonero di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. Il club tuttavia pare aver cambiato rotta, anche a causa dei concorrenti interessati al giocatore – in particolare Barcellona e Borussia Dortmund, ma non solo.

Sfumata la possibilità di avere Rashford in squadra, il team è tornato sui suoi passi in cerca di un rinforzo. Secondo La Gazzetta dello Sport, Conceição si è dimostrato più determinato che mai a raggiungere l’obiettivo puntando sul connazionale Joao Felix. Attaccante del Chelsea messo in disparte da Maresca, il classe ’99 per il momento rimane escluso da possibili prestiti. Non è detto, comunque, che non si possa aprire uno spiraglio in futuro.

Milan pronto alla doppia cessione: il club punta tutto su lui

Dopo tante ipotesi, il Milan sembrerebbe aver finalmente trovato la via. Il club si starebbe preparando ad accogliere Kyle Walker, terzino del Manchester City. A rivelare i dettagli dell’operazione ci ha pensato, ancora una volta, La Gazzetta dello Sport: il giocatore dovrebbe trasferirsi in rossonero in prestito per 1 milione di euro. Il contratto per il classe ’90 – che con il Manchester City ha un accordo da 6 milioni di euro a stagione fino al 2026 – scadrà nel 2027.

L’ingresso di Walker, tuttavia, porta con sé un “problema”. Il Milan dovrà prendere una decisione importante per attenersi a quanto previsto dal regolamento in merito agli slot riservati ai calciatori stranieri e, nello specifico, britannici. L’arrivo del terzino taglia direttamente fuori Rashford e per avere Walker in squadra il club dovrà cedere uno dei giocatori rimasti esclusi dal progetto. Tra i nomi più probabili ci sono Jovic e Okafor.

In alternativa, per fare spazio a Walker, il Milan potrebbe escludere uno dei due dalla sua lista: una mossa che, prendendo in considerazione gli ingaggi, non gioverebbe al club. Quest’ultimo potrebbe trovare un soluzione tra gli under 22: i centrocampisti Gourna-Douath e Ricci sono due candidati.