Minacce e violenze nei confronti dei vicini, arrestato

In data 03 agosto c.a. a Scauri di Minturno (LT), I Carabinieri della loale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo classe 1973, originario di Napoli e residente nella frazione di Scauri di Minturno (LT), ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di quattro vicini di casa, residenti nello stesso condominio.

I fatti risalgono all’inizio di luglio, quando l’uomo, per futili motivi, ha iniziato a minacciare le vittime, tutte di Formia sfociando in ripetuti atti di violenza contro di esse.

In un’occasione, uno degli aggrediti ha subito lesioni personali, necessitando di cure mediche.

Dopo aver raccolto le denunce e condotto approfondimenti investigativi, i Carabinieri sono riusciti a fornire un quadro indiziario dettagliato all’Autorità Giudiziaria competente che – in piena sinergia con la Polizia Giudiziaria – ha valutato l’emissione di una misura cautelare personale di carcerazione, considerato il pericolo per l’incolumità delle persone offese.