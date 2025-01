Ne basta una spolverata e le macchie più odiose diventano solo un ricordo: questo ingrediente naturale salva il mio bucato

Il segreto per avere un bucato perfetto anche se macchiato? E’ semplicissimo ed hai tutto quello che ti serve in cucina! Scopriamo di che cosa si tratta.

In casa abbiamo sempre mille prodotti chimici che ci aiutano, o provano, a risolvere qualsiasi tipo di problematica legata alla pulizia. Ma, in pochi si ricordano che ci sono tanti metodi naturali che funzionano veramente. Ed anche molto meglio degli altri! Noi oggi ti vogliamo svelare come eliminare le macchie dai vestiti.

E ti diciamo anche un piccolo segreto subito, non ci servirà il bicarbonato di sodio ma un altro ingrediente che si trova nella nostra cucina. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Addio macchie senza spendere soldi e velocemente

Come abbiamo detto all’inizio l’ingrediente che ci occorre per dire addio alle macchie si trova nella dispensa della cucina. Si non siamo impazziti anzi. Le nostre nonne lo utilizzavamo moltissimo. Ma di che cosa parliamo se non si tratta del bicarbonato di sodio? E’ sempre una polvere finissima che ci occorre come addensante.

Parliamo, ovviamente, dell’amido di mais. Facilissimo da reperire in tutti i negozi ed ha un costo veramente bassissimo. Ma come possiamo utilizzarlo per aiutarci con i nostri capi? Iniziamo dicendo che se abbiamo una macchia di grasso mettiamo l’amido per assorbire la maggior parte del problema. Posizioniamo il nostro capo su di una superficie piana e lasciamo agire tra 10/30 minuti.

Trascorso questo tempo spazzoliamo e facciamo partire il lavaggio normale. Ma non è solamente questo il suo utilizzo. Ci aiuta anche a dire addio ai cattivi odori che possono rimanere intrappolati nelle fibre. In questo caso ci occorre un flacone spray dove mettiamo 500 ml di acqua fredda, un cucchiaio di amido e qualche goccia di olio essenziale che preferiamo.

Agitiamo per bene e poi spruzziamo i nostri capi. Il profumo sarà incredibile e avremmo detto addio ai cattivi odori. Ultimo utilizzo ma non meno efficace è quello di inamidare i nostri capi. In questo caso dobbiamo sempre realizzare un prodotto spray con 500 ml di acqua fredda, 2 cucchiai di amido di mais e lasciamo sciogliere il tutto.

Anche in questo caso agitiamo per bene e poi spruzziamo nella parte che deve essere stirata con l’amido. Gli donerà anche tanta lucentezza. Come vedi l’amido di mais ha davvero tanti utilizzi utili e facili in casa e ci permette di risparmiare tanti soldi, quindi provalo anche tu e ne rimarrai entusiasta!