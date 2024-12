Netflix, meglio affrettarsi: questo film amatissimo sarà presto cancellato

Il bello, e anche il brutto, di Netflix è che i contenuti in rotazione cambiano di continuo: ecco quale film cult sarà presto cancellato.

Non è sempre facile star dietro la rotazione dei contenuti di Netflix: se non ci si sbriga, il film che si vuol tanto vedere (o rivedere) può essere cancellato molto prima del previsto. Conoscere le date in cui un contenuto disponibile uscirà dalla programmazione è dunque utilissimo per non farsi cogliere impreparati.

Non c’è un tempo medio in cui un film rimane nel catalogo di Netflix. Il limite temporale varia sempre, anche se in genere i film restano disponibili per circa novanta giorni. Cioè tre mesi. In molti casi però, questo periodo può ridursi o allungarsi a seconda del contratto specifico con i detentori dei diritti e della popolarità del film: se il contenuto è molto richiesto può anche darsi che il servizio di streaming lo tenga in catalogo qualche giorno in più.

In questi giorni che anticipano le Feste di Natale, ci sono tanti film belli da vedere su Netflix. Novità e grandi classici. Si parla molto di That Christmas, commedia animata scritta e prodotta da Richard Curtis, e de Il treno dei bambini, un adattamento del bestseller di Viola Ardone. Fra i film da non perdere c’è anche Callas, con Angelina Jolie, incentrato sugli ultimi giorni di vita dell’iconica cantante lirica.

Il film cult sarà presto cancellato da Netflix: è in programma fino al 6 gennaio

Gli amanti del fantasy potranno invece godersi la saga completa di Harry Potter. I fan dei film d’azione, invece, hanno aspettato a lungo Destino oscuro, l’ultimo capitolo della saga di Terminator. Tra i classici, ci sono in programma Love Actually, Klaus – I segreti del Natale (un bel film d’animazione che racconta la storia di Babbo Natale) e Qualcuno salvi il Natale.

Nel catalogo Netflix è poi ancora disponibile Mamma mia!, con Maryl Streep e Amanda Seyfried, ma lo sarà ancora per poco. La commedia musicale andrà infatti fuori catalogo il 6 gennaio 2025. Il premiatissimo film del 2008 diretto da Phyllida Lloyd, nato come adattamento dell’omonimo musical e basato sulle musiche degli ABBA, è uno delle pellicole musicali più amate della storia del cinema.

Il film, che sarà presto cancellato da Netflix, vanta un cast corale di grande impatto. Oltre a Meryl Streep (che interpreta Donna Sheridan, la madre di Sophie e proprietaria dell’hotel Villa Donna in Grecia), nella produzione compaiono Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Stellan Skarsgord e Julie Walters.

La trama dovrebbe essere nota a tutti… segue la storia di una giovane futura sposa che invita tre uomini al suo matrimonio, sull’isola di Skopelos (nel film viene chiamata Kalokairi), in Grecia, sapendo che uno di loro può essere suo padre. Un film emozionante, per ridere, sognare e cantare.