Nino Manfredi, venduta la sua immensa villa sul mare di Gaeta: il prezzo stratosferico

Nino Manfredi era proprietario di una villa meravigliosa sul mare di Gaeta, a cui era legatissimo. Ora la storica location è stata venduta.



È tutt’altro che raro trovare annunci di vendita di abitazioni storiche che sono state proprietà di personaggi famosi, spesso perché gli eredi non riescono a sfruttarle e vogliono ricavarci qualcosa. Questo è quello che è accaduto con lo storico appartamento romano di Raffaella Carrà, ora anche con la villa che si affaccia sul mare di Gaeta che era uno dei posti più cari per Nino Manfredi.

A proggettarla era stato l’architetto Alberto Gatti, che aveva voluto seguire pedissequamente le direttive dell’attore, intenzionato ad avere una location dove potersi rilassare quando aveva la possibilità di staccare dagli impegni di lavoro, in cui ricaricare corpo e mente. Anche tantissimi suoi fan si sono notevolmente affezionati alla storica abitazione, che ha ospitato diversi set.

Venduta la villa al mare di Nino Manfredi: una location da urlo

Anche solo semplicemente osservandone le immagini da un catalogo appare evidente il lusso che ha da sempre caratterizzato la villa sul mare di Gaeta di Nino Manfredi, che non ha comunque mai fatto niente per ostentare. La dimora risale agli anni ’60, ma non ha certamente niente di antico, anzi è un vero gioiello per l’Agro Pontino.

In quella fase l’attore era in cerca di una location che potesse ospitarlo in occasione delle vacanze estive, per questo ha scelto questa posizione per la sua vicinanza al mare, inserendo una serie di elementi che corrispondevano appieno ai suoi gusti. L’abitazione comprende tre livelli e si affaccia direttamente sulla scogliera, così da poter gustare il panorama in ogni momento della giornata. Davvero ampia anche la superficie, superiore ai 400 metri quadrati.

Altrettanto imponente è il giardino, di oltre 1.000 metri quadrati. Impossibile però non restare colpiti anche dall’ampio terrazzo, che Nino Manfredi utilizzava spesso per ospitare familiari e amici, tra cui Alberto Sordi, per pranzi e cene che sono rimasti scolpiti nella memoria. Spesso qui si presentavano anche produttori e sceneggiatori, che avevano l’opportunità di discutere con lui in merito ai suoi prossimi impegni in una cornice davvero suggestiva.

Chi entra al piano terra ha subito la possibilità di immergersi nella zona giorno, al piano superiore ci sono invece la cucina con sala da pranzo e soggiorno. Si può poi accedere al terrazzo, dotato anche di un forno, che può consentire anche di cucinare all’aperto quando le temperature lo consentono. Sono invece ben nove le camere da letto presenti nella zona notte, alcune di queste dotate anche di un piccolo terrazzino da cui è possibile vedere il mare. Le linee moderne sono tipiche del designer che l’ha progettata, pur seguendo i dettami dell’artista romano, con l’intento di privilegiare la luminosità.

Lui era particolarmente legato alla cittadina, di cui aveva anche la cittadinanza onoraria. Non solo, ad avere il suo nome è anche una via, che si trova nei pressi della spiaggia.

Sia la villa, sia le spiagge situate nei dintorni hanno acquisito popolarità perché hanno ospitato le riprese di diverse opere che hanno fatto la storia del cinema italiano, quali “Per grazia ricevuta”, vincitore del premio come Miglior Opera Prima al Festival di Cannes nel 1971, e la serie “Il Conte di Montecristo, con Gérard Depardieu e Ornella Muti. Del tutto ignoto, come era facile immaginare, il nome del compratore, così come la cifra. Si era comunque partiti da una quotazione non indifferente, pari a 4 milioni di euro.