Non solo cestello, guarnizione e cassetto del detersivo: il punto della lavatrice a cui devi fare più attenzione, rischi grosso

Come mantenere una lavatrice come nuova? Tutti i passaggi che possono essere seguiti per scongiurare spiacevoli inconvenienti

La lavatrice è la punta di diamante delle nostre case, questo lo sappiamo bene. Pensiamo sempre a come ottenere un bucato impeccabile, ma quanti di voi pensano all’elettrodomestico e più nello specifico alla sua pulizia? Un passaggio che spesso si sottovaluta, ma che potrebbe costare caro anche al nostro elettrodomestico.

Gli esperti consigliano sempre per mantenere la sua efficienza di fare una manutenzione periodica. Oggi, però, vi indicheremo qual è quella parte che non viene mai pulita non stiamo parlando della guarnizione e neanche del cassetto, ma del filtro, andiamo a vedere, a tal proposito, come portarlo a nuovo.

Lavatrice come nuova, non dimenticare questo passaggio

La pulizia del filtro è troppo spesso sottovalutata, ma qui si accumula acqua, inevitabilmente se non si interviene può capitare di trovarsi tutto allagato. Vi spieghiamo come correre ai ripari per evitare questo piccolo inconveniente. Contrariamente a quello che si pensa non bisogna pensare di acquistare solo un buon detersivo, ma affinché una lavatrice duri è opportuno prendersene cura.

Oggi, nel dettaglio, andremo ad occuparci della pulizia del filtro, che spesso si sottovaluta. Per chi non lo sapesse quest’ultimo gioca un ruolo fondamentale, infatti, ha la funzione di convogliare l’acqua utilizzata verso il tubo che la eliminerà. Inevitabilmente tutto questo porterà quei residui a rimanere incastrati, si fa riferimento a pelucchi e lanugine. Se questi diventano molti a pagarne le conseguenze sarà proprio il nostro filtro, il rischio di ritrovarsi un bucato troppo bagnato è molto alto, dunque, è doveroso correre ai ripari, ma andiamo a vedere in che modo si può risolvere.

Vi consigliamo di pulire il filtro almeno ogni due mesi, per essere sicuri. Se il filtro della lavatrice è intasato vi consigliamo di svuotare tutto e rimuovere tutti gli oggetti, risciacquatelo sotto l’acqua e asciugate poi potete procedere rimontandolo. Per chi non lo sapesse, si trova in basso a destra dell’elettrodomestico.

Non dimenticate che potrebbe allagarsi il bagno, una volta smontato il filtro, dunque, vi consigliamo di mettere degli strofinacci a terra, inoltre sarebbe opportuno anche mettere una bacinella, così l’acqua finirà lì. Insomma risolvere questa piccola problematica non è assai difficile, anzi in men che non si dica si potrà risolvere tutto e finalmente la lavatrice sarà perfettamente funzionante. Quanti di voi seguono già questi passaggi?