Non spendere soldi inutili per l’asciugatrice: questo tasto delle lavatrici ha la stessa funzione

Se non hai l’asciugatrice puoi utilizzare allo stesso modo la lavatrice: questo elettrodomestico ha un tasto che svolge la stessa funzione e il risultato ti soddisferà.

Ogni casa è fornita di numerosi elettrodomestici che permettono di svolgere tante funzioni. Tutti possono dire di avere almeno una lavatrice e c’è chi possiede anche l’asciugatrice, necessaria dopo il lavaggio dei capi di abbigliamento, soprattutto durante il periodo invernale. Infatti, durante l’inverno, a causa del freddo e delle basse temperature, è molto difficile che i vestiti si asciughino in fretta all’aria aperta e lo è ancora di più quando piove.

Proprio per questo moltissime persone si sono attrezzate con l’asciugatrice, che permette in poco tempo di avere abiti asciutti e profumati. Ovviamente, è importante controllarla di tanto in tanto e avere una certa cura nella pulizia, per evitare che i vestiti si rovinino. Lo stesso vale per la lavatrice e per ogni tipo di elettrodomestico. Non tutti, però, sanno che anche la lavatrice ha un tasto che svolge la stessa funzione dell’asciugatrice.

Usa la lavatrice come asciugatrice: ecco il tasto che ti svolterà le giornate invernali

La lavatrice è utilissima per lavare, in poco tempo, gli abiti sporchi e tutti gli altri tessuti. Permette, infatti, un lavaggio veloce ed efficace e solitamente i vestiti sono sempre puliti e profumati. Non tutti sanno, però, che può svolgere la stessa funzione dell’asciugatrice: basta premere il tasto centrifuga e i vestiti saranno non asciutti completamente, ma perderanno meno acqua e per questo impiegheranno meno tempo per asciugarsi.

Alcune lavatrici hanno diverse velocità di centrifuga, è importante non sbagliare, per evitare che poi gli abiti abbiano troppe pieghe. Il simbolo è rappresentato dal disegno di una vaschetta con accanto il numero massimo di giri, o da una spirale.

Per scegliere i giri di centrifuga è necessario leggere le etichette presenti sui capi di abbigliamento. Bisogna sapere che i tessuti delicati richiedono una centrifuga a bassa intensità; per lana, biancheria e camicie bisogna impostare una velocità che non sia superiore ai 600-800 giri al minuto.

Infine, per i sintetici si parla di 800-1000 giri al minuto, e per quelli in cotone, invece, 900-1400 giri. Ovviamente, prima di procedere con la centrifuga, bisogna impostare il tasto del lavaggio. È importante dividere, in baso al tipo di detersivo utilizzato, i capi bianchi da quelli scuri e anche in base al tessuto.

Per far sì che gli abiti siano ancora più profumati, si possono inserire dei sacchetti con lavanda o erbe aromatiche nei cassetti o versare qualche goccia di olio essenziale sui chicchi di riso che verranno poi messi all’interno di un panno, sempre posizionato tra gli indumenti.