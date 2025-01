Occhio a non sbagliare con la cuccia del tuo amico a quattro zampe: come igienizzarla e far sparire il cattivo odore

Vuoi che il tuo cagnolino abbiamo una cuccia super pulita e senza odori? Ecco come devi fare è facile e veloce ma soprattutto super economico.

In casa se abbiamo un cagnolino lui avrà la sua cuccia dove dorme e passa la maggior parte del suo tempo. Ovviamente si sporca e può prendere un cattivo odore, ma come possiamo fare per pulirla in modo semplice e veloce senza fatica? Noi oggi ti sveliamo un segreto incredibile che funziona e che ti permette anche di risparmiare.

Si perché in pochissimo tempo avrai un risultato wow e potrai fare delle lunghe passeggiate con il tuo cane! Quindi che cosa chiedere di meglio, iniziamo vedendo cosa dobbiamo fare.

Cuccia super pulita e senza fatica in poche mosse per il nostro amico a quattro zampe

Il cane in casa ha sempre mille attenzione e diventa un membro della famiglia appena arriva. Deve avere una alimentazione sana ed equilibrata ed ovviamente, se non ha un giardino, deve essere portato fuori per fare i suoi bisogni in modo regolare. Ma anche la cuccia ha una sua importanza. Deve essere pulita in modo periodico.

Ovviamente ci sono vari tipi di cucce ed ognuna ha la sua procedura da seguire. Iniziamo subito quindi con quelle da esterno. Loro devono essere lavate sia dentro che fuori e possiamo farlo con una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia. Puliamo per bene tutta la cuccia e poi sciacquiamo con abbondante acqua.

Il sapone riesce a pulire ogni spazio in modo naturale e ci permette di eliminare eventuali elementi tossici. Ovviamente prima di farla utilizzare nuovamente al nostro Fido facciamola asciugare per bene. La cuccia del cane è in stoffa? La soluzione ideale è lavarla a mano! Immergiamola dentro ad una bacinella o nella vasca di casa.

Dobbiamo mettere acqua calda ed un disinfettate naturale come l’olio di menta o quello di Neem. Tutti e due hanno anche una funziona antiparassitaria. Sciacquiamo poi con abbondante acqua e facciamo asciugare per bene al sole. Abbiamo un cuccia in vimini? Super semplice, lasciamola in ammollo per mezz’ora in acqua, sale e mezzo limone.

Asciughiamola poi con un panno in microfibra e poi lucidiamola, se vogliamo, con l’olio di lino. Vogliamo pulire il materassino della cuccia? Immergiamolo in una soluzione con acqua, aceto e bicarbonato ma facciamolo solamente nelle giornate con tanto sole perché si deve asciugare per bene.

Se in casa abbiamo la vaporella possiamo utilizzare anche lei. Vogliamo lasciare un leggero odore sulla nostra cuccia? Utilizziamo qualche goccia di olio essenziale alla lavanda o alla rosa, oppure utilizziamo aceto o limone ma senza esagerare. Come vedi è davvero facile e semplice pulire i vari tipi di cucce del nostro caro amico a quattro zampe!