Oggi è un’icona della tv, ma com’era Amadeus da giovanissimo? Spunta il video che lascia a bocca aperta

Com’era Amadeus da giovane, quando ha iniziato a muovere i primi passi sul piccolo schermo: ecco il conduttore in un filmato di molti anni fa.

Amadeus è oggi uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Da quando ha incominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo sono passati anni e ha avuto modo, in questo lungo tempo, di avere il timone di numerose trasmissioni. A giugno 2024 ha deciso di lasciare la Rai e di passare a Warner Bros Discovery. Lo ha annunciato in un video riportato sui social, con un messaggio in cui ha spiegato di voler vivere nuove avventure.

“Non è stata per me una scelta facile, anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi. I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare appartengono al pubblico, ma rappresentano per me un pezzo di cuore e di vita. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali“, aveva detto. Amadeus ha alle spalle una lunga carriera, ma quando ha iniziato a muovere i primi passi era giovanissimo e un video del passato lo dimostra.

Amadeus, eccolo da giovanissimo: spunta il provino del conduttore

Amadeus ha cominciato a muovere i primi passi negli anni ottanta, a Radio Deejay, lanciato allora da Claudio Cecchetto, in qualità di Dj. A partire dagli anni novanta si è affermato come conduttore televisivo, conducendo programmi di intrattenimento e diversi quiz. Sui social è spuntato un video del conduttore- riportato dalla pagina Instagram ‘la prima volta di’- in cui è alle prese con un provino per tentare la carriera da conduttore.

Nel filmato Amadeus è giovanissimo, si tratta del 1983 e nello specifico sta facendo il casting per Mediaset. Aveva allora un aspetto diverso rispetto ad oggi ma è comunque riconoscibile, dato che molti tratti sono praticamente gli stessi: “Mi piacerebbe fare il presentatore. Non lo so ancora, non è che abbia in mente un genere in particolare”, dice nel video.

Il conduttore ha lavorato sia in Rai che in Mediaset e quest’anno, dopo aver condotto per ben cinque volte il Festival di Sanremo, ha deciso di passare a Warner Bros Discovery. Nella nuova stagione televisiva è approdato sul Nove con il programma Chissà chi è e in seguito ha condotto la nuova edizione dello storico programma La Corrida.

Oltre ad avere il timone di importanti format, il contratto firmato con la nuova azienda- della durata di 4 anni- prevede la collaborazione con il senior management per lo sviluppo di nuovi format di intrattenimento.