Ogni quanto cambiare lenzuola e federe per chi soffre di asma e allergie: migliorerà la salute

Non è assolutamente un dato da sottovalutare, anzi. Scopriamo insieme ogni quanti giorni vanno cambiate per stare bene. Non devi dimenticartelo!

In casa ci sono tantissime faccende domestiche che ci occupano molto tempo, vedi lavare, spolverare e stirare. Ma noi oggi vogliamo parlare di ogni quanto vanno cambiate le lenzuola per fare in modo che la nostra salute non ne risenta, specialmente se soffriamo di allergie o di asma. Ti abbiamo sicuramente incuriosito.

Anche perché in questo modo riuscirai a capire se stai facendo tutto nel migliore dei modi. Quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo ogni quanto vanno cambiate le lenzuola e le federe.

Lenzuola e federe: la verità su quando cambiarle

In casa è sempre molto importante cambiare con la giusta frequenza le lenzuola per svariati motivi. Primo tra tutti se soffriamo di asma o di altre problematiche simili. Ricordiamoci che per un gesto che magari non abbiamo voglia di fare potremmo avere dei problemi importanti. Ma entriamo nel dettaglio.

Come prima cosa diciamo che le lenzuola, sia in estate che in inverno andrebbero cambiare con una certa frequenza. Ovvero una volta alla settimana. Il cambio si intendo completo, quindi con lenzuolo sotto, sopra e federe. E’ importante poi lavarle ad una temperatura superiore ai 30 gradi. In questo modo possiamo dire addio a batteri e tanto altro.

Ma se la nostra pelle è molto sensibile e sviluppa acne è bene cambiare la federa, e solamente lei, due volte alla settimana. Noterai sicuramente un cambiamento per quanto riguarda la pelle e questa problematica. Sbatti anche il cuscino per mandare via acari e quello che può chiudere i tuoi pori. Soffri, invece, di asma o di allergie?

Cambia sempre le lenzuola complete due volta alla settimana ed in lavatrice puoi aggiungere anche un additivo contro gli acari. Li puoi trovare anche in erboristeria o cercando bene nel reparto detersivi e additivi dei negozi che vendono saponi. Sei malato come sta capitando a tantissimi italiani in questo momento?

Per aumentare le probabilità di guarire prima cambia tutte le lenzuola ogni 2/3 giorni. In questo modo non entri più in contatto con i microbi che sei riuscito ad eliminare. Ricordati poi di far prendere sempre un po’ di aria al materasso e ai cuscini in tutte le stagioni. Eviterai anche la formazione di umidità e possibile muffa. Quindi, adesso che conosci tutti questi consigli non avrai più alcun tipo di problema per quanto riguarda il cambio delle lenzuola e la tua salute!