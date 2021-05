Open Day Astrazeneca, Regione Lazio:”Grande adesione e nessun assembramento”

“Partiti gli Open Day AstraZeneca con ticket virtuale per over 40, in 21 Hub della Regione Lazio. Tutto sta procedendo molto bene e si riscontra una grande adesione. Gli appuntamenti vengono rispettati e non si sta verificando nessun assembramento. Una formula vincente: si prenota con tre click e dopo 48 ore e’ possibile fare il vaccino. Questo contribuira’ ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale che ieri ha visto il report giornaliero con oltre 50.779 somministrazioni. Dati i risultati, si sta verificando la fattibilita’ di replicare l’esperienza”. Lo scrive in una nota l’Unita’ di Crisi della Regione Lazio