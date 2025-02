Orata deliziosa, la facciamo intera al forno senza sporcare nulla: un po’ di olive di Gaeta e vedi che ti mangi

Un po’ di olive di Gaeta, qualche pomodorino e l’orata viene fuori meravigliosa: la facciamo intera e al forno senza sporcare nulla, vedrai che sapore!

Si sa, il pesce è molto importante per il nostro fabbisogno, tuttavia a volte tendiamo a evitarlo poiché l’idea di farlo semplicemente lesso con un filo d’olio non ci garba poi così tanto. Effettivamente non a tutti piace il pesce, anche se con la ricetta giusta possiamo realizzare qualcosa di sfizioso e poco impegnativo. Soprattutto nelle città di mare, quello fresco può concederci tante soddisfazioni, ma noi oggi vogliamo proporvi qualcosa di diverso dal solito, presente sui banchi del nostro pescivendolo di fiducia quasi tutto l’anno.

Ci riferiamo all’orata, un pesce magro, buono e sostanzioso, che anche i bambini mangiano con piacere e che possiamo sfruttare in diverse modalità. Proprio quest’oggi vi proponiamo la versione intera al forno con olive e pomodorini, per un sapore mediterraneo esclusivo e una velocità estrema di preparazione. Perfetto per qualsiasi giorno della settimana, ecco il secondo più gustoso in assoluto, scopriamolo!

Orata al forno con pomodorini e olive, la chicca veloce e saporita che non puoi perderti

L’orata al forno con pomodorini e olive di Gaeta è un secondo facile e veloce da preparare, soddisfa perché corrisponde ai più tipici sapori mediterranei che piacciono a tutti, anche ai bambini, e inoltre è talmente rapido che non dovremo sporcare neppure la cucina. Difatti basterà acquistare due bei pesci già puliti dal nostro pescivendolo di fiducia e spedirli direttamente in teglia(qui trovate la ricetta dei calamari in umido), ma senza spoilerare troppo la ricetta, scopriamo cosa ci occorre.

Ingredienti per 4 persone

2 orate intere grosse già pulite;

200 gr di pomodorini;

50 gr di olive di Gaeta;

30 gr di capperi dissalati;

1 spicchio di aglio;

Sale, pepe, origano, rosmarino, prezzemolo fresco q.b.

Succo di limone e scorza q.b.

Olio EVO q.b.

Preparazione