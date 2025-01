Passo falso per Zuckerberg: addio Instagram e Facebook, i social del momento sono questi

La mossa di Mark Zuckerberg ha fatto molto discutere: è fuga di utenti da Instagram e Facebook, ecco quali sono i social del momento.

Mark Zuckerberg ha recentemente annunciato un controverso aggiornamento riguardante Meta. La comunicazione ha fatto molto discutere e gli utenti hanno risposto alla nuova linea rifugiandosi in altri social, che si stanno guadagnando una crescente popolarità mettendo in serie difficoltà Facebook, Instagram e Threads.

Negli scorsi giorni è stata presa una decisione destinata ad avere conseguenze di non poco conto sul futuro di alcuni dei social network più utilizzati. Meta ha rinunciato al fact checking di terze parti, che fino a questo momento è stato affidato a soggetti indipendenti. Le policy di moderazione, inoltre, sono state modificate facendo un passo indietro.

La scelta è stata giustificata spiegando che l’intento di Meta è “garantire la libertà di espressione” degli utenti. Molti tuttavia vedono le novità come un tentativo di allinearsi alla nuova amministrazione in seguito alla vittoria di Trump alle presidenziali. Il rischio è che la disinformazione possa prendere il sopravvento, insieme ai contenuti violenti e di incitamento all’odio.

È polemica per l’annuncio di Zuckerberg, si mette male per Instagram e Facebook

L’abbandono del fact checking sembra seguire la linea adottata già da tempo da Elon Musk dopo l’acquisto di X, dove ormai il “politicamente scorretto” imperversa creando divisioni tra gli user. Ora i social che fanno parte del gruppo Meta rischiano di finire come proprio come l’ex Twitter: sempre più utenti stanno valutando l’idea di lasciare Facebook, Instagram e Threads.

Il sito TechCrunch ha registrato un aumento delle ricerche su Google riguardanti la cancellazione dei propri account Meta negli Stati Uniti, il primo Paese in cui verranno adottate le modifiche annunciate da Zuckerberg. Allo stesso tempo, gli user si stanno informando sulle alternative a Facebook ed Instagram.

A guadagnarci sono i social in crescita come Bluesky, la piattaforma indipendente di microblogging lanciata da Jack Dorsey, noto per essere il fondatore di Twitter, quando era ancora ceo del social ormai in mano a Musk. Con un’interfaccia simile ad X, Bluesky si è affermato come una delle novità che negli ultimi mesi sono state maggiormente in grado di attirare l’attenzione degli utenti.

Anche Mastodon, altra piattaforma di microblogging decentralizzata, conta sempre più iscritti. Il creatore del social network Eugen Rochko, a proposito delle modifiche apportate alla linea di Meta in fatto di moderazione e fact checking, ha parlato di “una preoccupazione per chiunque abbia una coscienza”.

Tra le priorità della sua piattaforma – come affermato dallo stesso Rochko – spicca la limitazione dei post di incitamento all’odio e, più in generale, in violazione della policy. Anche quando gli utenti utilizzano l’opzione di “cross posting” che permette di condividere un contenuto su Threads pubblicandolo in contemporanea su Mastodon.