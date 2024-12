Peli e capelli spariscono dal pavimento grazie a questo vecchio capo: e pensare che stavo per buttarlo

Un vecchio capo, che quasi sicuramente si butta via senza pensarci, può risolvere il problema dei peli e capelli sul pavimento. Scopriamo di quale si tratta.

Che fastidio quando, dopo aver passato l’aspirapolvere o spazzato a terra, i peli e capelli si moltiplicano nuovamente sul pavimento. Questo è normale soprattutto se si hanno animali in casa o ci abitano tante persone (specie con molti capelli o lunghi).

Invece che spendere soldi in panni elettrostatici per polvere o passare nuovamente l’aspirapolvere, si può risolvere il problema semplicemente usando un vecchio capo che quasi sicuramente si pensa di buttare via. Ecco di cosa si tratta.

Il vecchio capo che risolve il problema dei peli e capelli sul pavimento

Su ogni tipo di pavimento, specie quelli chiari, è brutto vedere in bella mostra peli e capelli. Eppure succede ogni volta, anche dopo aver passato l’aspirapolvere o aver spazzato a terra. Questo è un problema comune a tante persone e spesso si pensa bene di passare nuovamente l’aspirapolvere o in panni polvere per eliminare lo sporco.

Eppure c’è una soluzione molto più rapida ed economica: basta usare un capo vecchio che quasi sicuramente si butta via senza pensarci. Si tratta delle vecchie collant. Queste, applicate sulla scopa, possono essere usate sul pavimento per catturare peli e capelli facilmente e senza fatica.

I peli e i capelli rimangono intrappolati sul collant e lo stesso vale per la polvere, che viene catturata proprio come fanno i panni per polvere che si trovano comunemente in commercio. In seguito il collant può essere buttato via, ma il pavimento resterà pulitissimo, sgombero da polvere, peli di animali e capelli. Quindi non c’è bisogno di spendere soldi nell’acquisto di panni per la polvere, di passare nuovamente l’aspirapolvere o di faticare di nuovo con la scopa: basta usare questo vecchio capo per rimuovere polvere, capelli e peli dal pavimento in men che non si dica.

In questo modo anche le collant bucate e smagliate che non si ha modo di indossare più, possono essere riciclate in maniera utile e pratica. Senza sprecare risorse e senza spendere soldi, si risolverà un comunissimo problema di molti, senza fatica e con estrema facilità.

Riciclare in maniere funzionale un vecchio capo è un grande gesto non solo per il Pianeta ma anche per il proprio portafoglio, per questo bisognerebbe farlo sempre più spesso.