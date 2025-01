Pensione 2027-2029, si allunga l’età di ingresso: ecco di quanto, c’è il documento del MEF

La pensione è una somma che viene versata, ogni mese, ai lavoratori che hanno raggiunto una determinata età anagrafica e contributiva. Questo vuol dire che, dopo aver lavorato tutta la vita o dopo aver comunque raggiunto l’età possibile per smettere di lavorare, ricevono- come previsto dall’ordinamento italiano- una rendita mensile. Negli ultimi anni sono state apportate varie modifiche e il Governo ha provato ad aiutare maggiormente i pensionati.

Non ci sono belle notizie per i pensionati, infatti nei prossimi anni, in particolare dal 2027, l’età per smettere di lavorare aumenterà: ecco che cosa prevede la legge.

Ci sono, però, delle categorie di persone che possono richiedere la pensione anticipata, come gli invalidi che hanno una riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%, le donne, o i lavoratori usuranti e gravosi, che svolgono attività faticose, lavori in catena o guidano mezzi pubblici. Ma non per tutti valgono queste ‘regole’, infatti man mano si allungherà l’età di ingresso in pensione, in particolare dal 2027.

Pensione, quando si potrà andare: l’età aumenta, ecco cosa cambia nel 2027

Negli ultimi anni il Governo ha apportato delle modifiche per la riforma delle pensioni e molte prevedono la possibilità di andare prima. Ovviamente bisogna rispettare dei requisiti, come aver versato almeno 41 anni di contributi. In tanti sognano, dopo anni di lavoro, di andare in pensione e di poter godere di un po’ di riposo. Purtroppo non ci sono b