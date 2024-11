Perché stasera 14 novembre Affari Tuoi non va in onda?

Si ferma per stasera, 14 Novembre, il format di Affari Tuoi: per quale motivo non va in onda?

Stefano De Martino ha raccolto un testimone importante e si è subito distinto alla guida di uno dei format per eccellenza: Affari Tuoi. Parliamo dell’iconico “gioco dei pacchi” che consente ai partecipanti di sfidare la sorte con un misto di istinto, fortuna e logica di portare a casa un montepremi in gettoni d’oro. Come anticipato, si tratta di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano per questo non sorprende che la notizia dello stop di questa sera non abbia reso gli stessi particolarmente felici.

Ebbene sì, occorre rassegnarsi: stasera, 14 Novembre, l’affascinante e simpaticissimo Stefano non terrà compagnia al pubblico nostrano. La decisione è, infatti, ufficiale: Affari Tuoi salta la messa in onda. Ciò che incuriosisce gli italiani, però, è la motivazione alla base di questa scelta: cos’è successo?

Affari Tuoi non va in onda il 14 Novembre: per quale motivo?

Non è la prima volta che assistiamo a cambi di palinsesto in tv, ormai, ammettiamolo, ci siamo abbastanza abituati. Si tratta di una prerogativa comune sia alla Rai che a Mediaset che, tuttavia, non sempre piace al pubblico. E, nel caso di Affari Tuoi, la maggior parte dei telespettatori avrà sicuramente storto il naso di fronte alla notizia che stasera non ci sarà alcun appuntamento. Qual è il motivo?

Ebbene, la causa è da ricercarsi, in effetti, in un altro appuntamento considerato imperdibile: la partita di Nations League nella quale l’Italia affronterà il Belgio. L’evento si terrà alle 20.45, proprio nell’orario che, solitamente, è dedicato al celebre gioco dei pacchi. Diventa, dunque, comprendere per quale motivo il format ha dovuto fare un passo indietro.

Non c’è, però, da preoccuparsi e il pubblico può tirare un sospiro di sollievo. Non si tratta, infatti, come ben chiaro, di uno stop definitivo, ma di un cambio di programma che coinvolge solo la serata di oggi, 14 Novembre. Stefano, il dottore e i partecipanti torneranno, dunque, regolarmente, a farci compagnia già domani.

Per chi, però, proprio non riuscisse a rinunciare al celebre format, ricordiamo che c’è sempre la possibilità di rivedere le puntate già andate in onda, in modo legale e gratuito, su Rai Play. Sempre su Rai Play, inoltre, sarà possibile seguire in streaming la partite di Nations League, laddove non si avesse modo di farlo su Rai 1 in tv.