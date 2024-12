Polsi dolenti, puoi tornare a star bene senza farmaci: esercizi, automassaggi e consigli quotidiani

Se anche tu hai questo problema frequente ecco la soluzione che devi mettere subito in atto. Funziona veramente, non attendere altro tempo.

Il freddo accentua dei problemi fisici che possiamo avere alle nostre ossa, ecco quindi che il dolore ai polsi si potrebbe fare più frequente. Come prima cosa pensiamo di prendere un antidolorifico ma noi ti vogliamo consigliare dei metodi completamente diversi che ti porteranno ad avere un risultato top.

Siamo certi che abbiamo stuzzicato la tua curiosità, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo insieme che cosa possiamo fare. E’ davvero semplice e funziona!

Addio polsi dolenti in poche mosse

Ci sono alcuni movimenti che possiamo fare per dire addio al dolore, davvero fastidioso, che possiamo avere ai polsi. I motivi di questa problematica possono essere moltissimi. Ma cosa possiamo fare senza dover prendere le medicine? Noi vi consigliamo di iniziare facendo del sano e vecchio stretching.

Iniziamo dal polso estendendo il braccio davanti a noi con il palmo verso il basso e tiriamo in modo delicato le dia verso di noi con la mano opposta. Passiamo poi al rinforzamento. In questo caso abbiamo bisogno di una pallina morbida da stringere che ci aiuta. Ripetiamo questi esercizi un paio di volte al giorno.

La flessibilità migliorerà in modo incredibile senza particolare sforzo da parte nostra. Ottimi sono anche gli automassaggi. In che modo procedere? Semplice agiamo nella zona del polso e degli avambracci in modo delicato. Se abbiamo un dolore forte possiamo anche aiutarci con una borsa di ghiaccio avvolta in un panno per 15/30 minuti. Questa aiuta a diminuire anche il gonfiore.

Ottima anche la versione in caldo se abbiamo un dolore cronico o legato alla tensione muscolare. Ci sono poi alcuni piccoli consigli che ci possono aiutare veramente. Come evitare di sovraccaricare i polsi sollevando, ad esempio, oggetti pesanti. Utilizziamo una tastiera ed un mouse ergonomici.

Perfetto anche utilizzare una fascia per quando dormiamo, cambiamo il modo in cui solleviamo gli oggetti utilizzando l’avambraccio per aiutare il polso. Manteniamo i polsi in posizione neutra sempre, anche quando siamo al computer. Seguendo questi consigli e le soluzioni completamente senza medicinali potrai trovare un vero sollievo al dolore in questa zona.

Se poi hai qualsiasi tipo di dubbio aggiuntivo, oppure domanda specifica per il tuo caso, rivolgiti sempre al medico curante che ti saprà indicare la soluzione migliore per te in base alle tue esigenze.