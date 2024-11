Postepay bloccata, i soldi che avevo sopra vanno persi?

Si tratta di una paura comune: in caso di Postepay bloccata cosa succede ai soldi che c’erano sulla carta?

Le carte di credito o di debito sono, oggi, uno strumento molto diffuso e sfruttato. Il pagamento digitale ha preso, in buona parte, il posto di quello contante ed è sempre più apprezzato per una questione di praticità e comodità. Oltre ad evitarci problemi di resto o di rimanere “a corto” di soldi, ci permette anche di monitorare le spese online e assicurarci che tutto sia in ordine. Cosa succede, però, nel caso di una Postepay bloccata? Rischiamo di perdere il denaro che si trovava sulla carta?

Si tratta, forse, di una delle paure più comuni legate all’utilizzo di simili soluzioni di pagamento. L’idea di poter smarrire o vedersi rubare la carta ci porta a stare sempre in guardia quando ce ne serviamo. Tuttavia, anche la massima prudenza, a volte, non basta. Ecco cosa tenere bene a mente in caso di blocco.

Cosa succede ai soldi che avevamo sulla Postepay bloccata?

I motivi per cui possiamo chiedere di bloccare una Postepey sono, principalmente, due: lo smarrimento, ovvero quando finiamo per perderla, o il furto, cioè quando ci viene sottratta. La procedura di blocco, relativamente semplice, ci assicura che nessuno possa utilizzare la carta e spendere il nostro denaro. Dunque, si tratta di un intervento da attuare nell’immediato, appena ci rendiamo conto che la carta in questione non è più in nostro possesso.

A questo punto, occorre, però, fare anche una denuncia in merito. Nella denuncia andremo a fornire i nostri dati anagrafici e documenti che certificano la nostra identità oltre che, ovviamente, le informazioni relative alla Postepay in questione. Ciò ci permetterà, laddove servisse, di contestare eventuali transazioni sulla stessa che non sono opera nostra.

Il dubbio comune a molti, tuttavia, è il seguente: il denaro che si trovava sulla carta smarrita o rubata e ora bloccata, è andato perduto? La risposta è no. Quando avremo provveduto a bloccare la stessa e sporgere denuncia, potremo recuperare i soldi, richiedendo una nuova carta alle Poste che, ovviamente, verrà collegata al saldo che avevamo sulla precedente.

L’importante, dunque, è agire in modo tempestivo per evitare che, laddove la vecchia Postepay ci fosse stata rubata o comunque venga ritrovata da qualche malintenzionato, possano servirsene. Bloccarla e sporgere denuncia, quindi, devono essere azioni immediate da mettere in pratica.