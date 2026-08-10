Priverno, Festa Medievale di Fossanova: appuntamento dal 11 al 13 agosto 2026

Dal 11 al 13 agosto 2026, il Borgo di Fossanova a Priverno si trasformerà in un vivace palcoscenico per la Festa Medievale di Fossanova. In queste tre giornate, il pubblico potrà assistere alle performance della band EMIAN, apprezzata per il suo stile Pagan folk, che fonde melodie moderne con sonorità antiche, regalando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio musicale che celebra il ricco patrimonio culturale europeo. L’evento promette di essere un’esperienza memorabile, con la band che riporterà in vita la tradizione medievale attraverso le loro melodie evocative e affascinanti.

Chi desidera prendere parte all’evento potrà acquistare i biglietti sia direttamente all’ingresso che attraverso un link che sarà reso disponibile nel post ufficiale, assicurando così un accesso facile a chiunque sia interessato.

La Festa Medievale di Fossanova è organizzata dal Comune di Priverno, che accoglie tutti a unirsi a questa celebrazione della cultura e della musica. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.