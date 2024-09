Prodotto ittico non tracciato, sospesa attività di friggitoria take away

Nella mattinata del 14 settembre, i militari della Guardia Costiera

di Sabaudia e San Felice Circeo coadiuvati da personale sanitario A.S.L. Spesal di Latina,

nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali di controllo sulla filiera della pesca, all’interno di un’attività commerciale di tipo Friggitoria/Take Away sita nel Comune di San Felice Circeo (LT) hanno proceduto al sequestro di kg. 10 di prodotto ittico rinvenuto privo di documentazione che ne certificasse la tracciabilità e la provenienza.

Durante l’attività ispettiva sono state riscontrate altresì violazioni di tipo ambientale e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro in quanto l’esercizio commerciale oltre ad essere sprovvisto dei registri di carico/scarico afferenti al trattamento di rifiuti speciali (olii minerali)

risultava privo del D.V.R. (documento valutazione dei rischi) in materia di sicurezza dei luoghi di lavori.

Al titolare dell’attività oltre all’immediata sospensione dell’attività commerciale, disposta dal personale sanitario intervenuto, venivano elevate sanzioni per un totale pari ad Euro 8.000.

Il personale della Guardia Costiera proseguirà nelle attività di controllo sulla filiera della pesca a tutela del consumatore finale unitamente a tutte le attività connesse al compito d’istituto ad essa attribuiti.