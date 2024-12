Profumata e deliziosa, non me la faccio mai mancare prima e dopo le feste: addio pancia gonfia

Come stare bene con una semplice tisana che costa anche pochissimo. Scopriamo insieme che cosa ci occorre per realizzarla. Probabilmente abbiamo tutto in casa.

Durante le sere d’inverno è molto piacevole mettersi con una bella tazza di una tisana sul divano o dentro al letto e sorseggiarla piano piano. Ci facciamo una bella coccola. In commercio ne esistono moltissimi tipi e con tanti sapori. Noi oggi ti vogliamo far scoprire una antichissima tisana che ha delle ottime proprietà.

Ti aiuta a sgonfiare la pancia! Non male soprattutto con le varie festività che si stanno avvicinando vero? Quindi siamo certi che ti abbiamo incuriosito, andiamo a vedere di che cosa si tratta.

La tisana sgonfia pancia che costa pochissimo

Per realizzare questa buonissima tisana ci occorre l’alloro! Possiamo utilizzare sia le sue foglie fresche che secche. Le sue proprietà sono tantissime, infatti ci aiuta a digerire, ad eliminare le tossine ed ha un effetto depurativo. Insomma una vera e propria coccola con il freddo!

L’alloro è una pianta che cresce anche in modo spontaneo nelle zone centro meridionali del nostro paese. E’ un fusto bello grande con una corteggia che tende al verde scuro. Le sue voglie sono dello stesso colore. Possiamo utilizzarla in mille modi nella cucina. Ottima per arrosti, bolliti, minestre e tanto altro.

Sai che allevia anche i malanni stagionali ed il bruciore di stomaco? Ma vediamo come possiamo realizzarla. Mettiamo a bollire in un pentolino con 300 ml di acqua 10/12 foglie di alloro. Una volta raggiunto il bollore lasciamo andare per 5 minuti. Spengiamo e poi serviamola calda.

Possiamo servirla sia in purezza che dolcificata con il miele o lo zucchero grezzo di canna. Ottima anche con una scorzetta di arancia o con dello zenzero fresco. Se abbiamo quello dolcificato, ovviamente, regoliamoci con altri zuccheri. Come vedi è una tisana semplicissima da realizzare e super economica.

In casa poi abbiamo sempre delle fogli di alloro che possiamo utilizzare. Molto spesso, se abbiamo una casa con il giardino, sicuramente ci sono dei piccoli cespugli o piante di alloro! Quindi basta comprare mille tisana, noi ti suggeriamo di provare lei. Potrebbe essere anche un gesto carino dopo i pranzi di Natale offrirla ai commensali mentre giocano a tombola o a altri giochi.

Così si sentiranno più leggeri e potranno gustare i vari dolci come panettone e pandoro perché si sa durante le festività natalizia si esagera sempre, questo è dovuto anche al fatto che siamo in compagnia!