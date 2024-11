Quanti outfit mettere in valigia per un weekend, una settimana o 15 giorni di vacanza?

Vacanza in arrivo: quanti outfit mettere in valigia per 15 giorni, una settimana o un weekend? C’è una precisa risposta

Si avvicina il periodo natalizio e, per molti di noi, questo significa giorni liberi dal lavoro da dedicare al proprio relax. E, in tanti, scelgono di approfittare di tale libertà per concedersi quel viaggio che aspettavano da tempo. C’è, però, un grosso interrogativo che sempre fa capolino quando si tratta di andare in vacanza: quanti outfit mettere in valigia?

Non è difficile che comprendere che, a seconda della durata del viaggio ma anche, ovviamente, del luogo dove ci stiamo recando, la risposta potrebbe essere molto diversa. Andiamo a scoprire, allora, alcuni consigli che di sicuro potranno tornare utili e fare la differenza.

Quanti outfit mettere in valigia per una vacanza

Il problema, spesso, come sappiamo, è proprio il bagaglio. Se solo pensiamo che, nel momento in cui decidiamo di prendere l’aereo, questo sarà pesato e, in caso superi un certo limite, ci costerà un extra, diventa chiaro perché è meglio preparare la valigia con furbizia e logica. A cosa, dunque, dobbiamo fare attenzione?

Prima di tutto, partiamo dalla base, da quegli indumenti che, indipendentemente dal clima, ci serviranno sempre. La biancheria intima, dunque, come calzini, slip e, nel caso delle donne, reggiseni. Per i primi due, un cambio al giorno con un extra di sicurezza sarebbe consigliabile. Nel caso del reggiseno, invece, che può essere indossato anche due o tre giorni, possiamo ridurre il quantitativo.

Passiamo al pigiama, dunque il cui tessuto, ovviamente, dipenderà dalle temperature. Come sappiamo, questo dovrebbe essere sostituito di frequente e, dunque, se per un solo weekend uno può bastare, il discorso cambia se la nostra vacanza durerà una settimana o quindi giorni.

Per gli indumenti veri e propri, ancora una volta, dovremo tener conto del clima. Se siamo diretti in un luogo caldo, non facciamoci mancare t-shirt, canotte, camice leggere e simili, in un quantitativo che ci consenta almeno un cambio al giorno. Per i jeans, pantaloni, pantaloncini e simili, invece, possiamo abbassare il numero combinando gli outfit in modo che lo stesso paio possa essere indossato più volte.

Giacche e cappotti, poi, non sono da sottovalutare. Le prime ci serviranno anche nei posti caldi, magari alla sera quando la temperatura scende. Possiamo portarne con noi due, se la nostra vacanza dura un weekend o una settimana, scegliendo colori neutri che stanno bene con tutto o tre, se la permanenza è di 15 giorni. Discorso diverso per il cappotto: ne basterà uno, magari adatto alla pioggia e abbastanza caldo. Un secondo, se proprio vogliamo, sarà più elegante e destinato a serate speciali.

Infine, le scarpe. Un paio di scarpette da ginnastica sono l’ideale sia per la partenza che per visitare la nostra meta. Al contempo, se siamo diretti in un luogo freddo con pioggia e neve, munirsi di un paio di calzature adatte è fondamentale. E, in questo caso, meglio avere anche un paio di scarpette di scorta in caso le prime finiscano per bagnarsi. Se siamo diretti in luoghi caldi, invece, non dimentichiamo dei sandali e facciamoci furbi: così come per la giacca, scegliamone un paio di colore neutro da mettere sotto a tutti gli outifti.