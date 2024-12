Questi sintomi sono un campanello d’allarme: non sottovalutarli, il rischio è altissimo

Devi prestare molta attenzione e non sottovalutarli mai. Ecco per quale motivo sono molto rischiosi per la salute. E’ per il tuo bene.

Molto spesso le nostre vite sono piene di impegni e di cose da dover sistemare ed incastrare tra di loro. Sottovalutiamo, quindi, se abbiamo qualche piccolo malessere dicendo che poi passa. In alcuni casi, come quello che ti stiamo per indicare è bene lasciar stare tutto e controllare il motivo del problema.

Non devi mai mettere in secondo piano la tua salute. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo quali sono questi sintomi allarmanti che non devi mai sottovalutare.

Sintomi e problemi che devi tenere sempre d’occhio

In casa, adesso che fa freddo utilizziamo il riscaldamento per stare bene ma, specialmente durante le festività è bello, se abbiamo in casa, accendere il camino. Sai che però ci sono dei rischi? Il monossido di carbonio (CO) si forma durante la combustione in carenza di ossigeno di materiali come il legno, il carbone, il metano.

Se l’ambiente è chiuso e non apriamo le finestre potremmo anche rischiare un avvelenamento. In Italia si contano ben 5 mila casa. Questo gas é molto insidioso perché alcuni sintomi possono essere confusi con altre problematiche o se avviene nel sonno non ci accorgiamo di nulla. Ci sono alcuni segnali che ci dovrebbero aiutare.

Parliamo dei rilevatori di monossido di carbonio, specialmente negli ambienti dove utilizziamo caminetti e stufe a pellet. Ma quali sono i sintomi che possono essere un vero e proprio campanello d’allarme? I più frequenti sono:

mal di testa

nausea o vomito

debolezza

vertigini

fiato corto

visione offuscata

sonnolenza

Essendo sintomi non specifici di questo problema, come dicevamo prima, possiamo confonderli con altro. Specialmente la sonnolenza, pensiamo come prima cosa alla stanchezza accumulata nel tempo. Se in una stanza, più persone iniziano a lamentare uno di questi sintomi non pensiamo alla casualità ma proprio al monossido di carbonio.

In questi casi è assolutamente fondamentale agire in modo rapido uscendo a prendere aria e chiamando immediatamente i soccorsi. Apriamo le finestre e facciamo uscire tutti dalla stanza. In casa, poi, ci possiamo rendere conto della presenza del monossido da alcuni piccoli segnali. Se abbiamo una cucina a gas o altri apparecchi, la fiamma pilota si spenge frequentemente, oppure brucia in modo strano.

In questo caso indica una combustione non corretta per via del monossido. Ovviamente, il modo migliore sono i rilevatori, come indicavamo prima. Questi dispositivi sono un vero e propio salvavita in alcuni casi perché ci avvisano prima che possiamo avere eventuali sintomi. Quindi ricordate di metterli sempre nella stanza dove ci può essere potenzialmente questa problematica.