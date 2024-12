Ridurre le rughe in modo naturale è possibile: i 5 consigli da seguire come un mantra

Vuoi avere una pelle bellissima in poco tempo? Ecco i segreti che devi assolutamente conoscere, sono facili, economici e funzionano veramente. Iniziamo subito!

Il nostro viso è il biglietto da visita che tutti vedono di noi. Dobbiamo prenderci cura di lui soprattutto per sentirci bene. Ma come possiamo evitare, o ritardare, l’arrivo delle odiate rughe? Noi oggi ti daremo non uno ma bensì cinque consigli incredibili che ti permettono di avere un risultato top.

Siamo certi che sei curiosa di sapere quali sono quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamoli subito insieme. Rimarrai stupito dalla semplicità e da quanto possiamo risparmiare al posto delle creme costosissime che ci sono sul mercato!

Addio rughe in modo facile, veloce e semplicissimo

Poter dire addio alle rughe non è facilissima ma nemmeno impossibile. Ci sono alcuni consigli che dobbiamo seguire in modo scrupoloso. Noi oggi ti vogliamo svelare quali sono e siamo certi che se ti impegnerai ogni giorno i risultati non tarderanno assolutamente ad arrivare.

Quindi scopriamo di che cosa si tratta. Come prima cosa ti diciamo che devi prenderti cura della tua pelle. Utilizza sempre una buona crema idratante con ingredienti naturali come il burro di karité o l’aloe vera. Ricorda di mettere, anche in inverno, la protezione solare per evitare i danni solari.

La detersione del viso è importantissima, non saltarla mai anche se sei stanchissima la sera! Ricordati poi di eliminare, esfoliando, le cellule morte un paio di volte alla settimana. Utilizza olii naturali come quello di rosa mosqueta o di argan per mantenere super elastica la tua pelle.

Il secondo punto importantissimo è l’alimentazione. Non dimenticarti mai di integrare la Vitamina C con agrumi, o peperoni, sono una fonte incredibile per produrre il collagene. Utilizza cibi con antiossidanti come i frutti di bosco. Solamente in questo modo potrai dire addio ai radicali liberi.

L’idratazione tramite l’acqua è importantissima. Devi bere 1,5/2 litri al giorno! Terzo punto, lo stile di vita! Dormire 7/8 ore a notte ci permette di rigenerarci, anche saper gestire lo stress con la yoga o la meditazione. Per non parlare dell’esercizio fisico che tutti consigliamo.

Evita il fumo perché fa malissimo ed accelera la comparsa delle rughe. Utilizza, se puoi, i rimedi naturali. Quindi miele e limone per idratare ed illuminare la pelle, oppure l’albume dell’uovo che tonifica e rassoda. Gli impacchi alla camomilla sono un toccasana per le infiammazioni e per rilassare la pelle.

Ultimo punto ma non meno importante sono gli esercizi per il viso. Sono perfetti per non perdere tonicitá ma vanno eseguiti in modo scrupoloso. I risultati li possiamo vedere nel tempo e rimarremo sbalorditi. Prenderci cura della nostra pelle ed evitare la comparsa delle rughe è possibile ci vuole solamente costanza e dedizione!