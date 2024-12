Rivoluzione digitale terrestre, un canale storico passa finalmente all’HD: il numero da ricordare

Digitale terrestre, continua la rivoluzione per gli spettatori. Un altro canale è visibile in alta definizione (HD). Scopriamo quale.

La principale novità degli ultimi anni per i telespettatori italiani è stata il passaggio dal vecchio standard DVB-T al nuovo DVB-T2. Questo ha portato a una maggiore qualità del segnale, una maggiore efficienza delle trasmissioni e ha aperto la strada a nuovi servizi interattivi. Grazie al DVB-T2, la qualità del segnale televisivo è notevolmente migliorata, con immagini più nitide e un suono più definito.

Molti canali trasmettono ora in HEVC Main 10, un codec video che garantisce una qualità visiva ancora più elevata del passato. Dunque con il DVB-T2, le emittenti hanno avuto l’opportunità di lanciare nuovi canali tematici e in alta definizione. Inoltre, hanno introdotto nuove offerte e pacchetti che presentano contenuti esclusivi e servizi interattivi.

Quale altro canale tv è passato all’alta definizione

Per poter usufruire dei nuovi servizi del digitale terrestre, è necessario avere un televisore compatibile con il DVB-T2. Se l’apparecchio è stato acquistato di recente, molto probabilmente lo è già. Altrimenti se il televisore non è compatibile, si deve acquistare un decoder esterno DVB-T2. Un po’ di attenzione va posta all’antenna. Questa infatti deve essere posizionata correttamente per ricevere il segnale televisivo e quindi sfruttare la meglio le potenzialità del nuovo sistema.

Ma andiamo a vedere quale nuovo canale si presenta agli spettatori nel nuovo formato. Ricordiamo che gli aggiornamenti della numerazione dei canali tv su digitale terrestre continua con una certa frequenza. Per cui occorre provvedere alla ri-sintonizzazione periodicamente. Diciamo che ormai non solo i principali canali nazionali stanno passando all’HD, anche a livello locale la novità prende piede.

L’ultima novità riguarda uno storico canale piemontese. Si tratta di VCO Azzurra TV di Verbania, canale sintonizzabile in Piemonte nel MUX locale 1 e presente con la doppia numerazione 17 e 617. Le nuove trasmissioni del canale sono in h.264 HD, con una risoluzione video con 960×1080 pixel. Tuttavia va evidenziato che le trasmissioni non sono effettuate a tutto schermo e permane uno spazio nero intorno alle immagini.

Per sintonizzare i nuovi canali, compresa la novità piemontese, basta seguire queste semplici istruzioni: accenderei il televisore e il decoder, assicurandosi che l’antenna sia correttamente collegata. Poi si avvia la ricerca automatica dei canali. La procedura cambia a seconda del modello di televisore o decoder, ma solitamente è molto semplice e non richiede particolari difficoltà. Una volta completata la ricerca, si salvano i canali trovati e si può cominciare a guardare i programmi in HD.