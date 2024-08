Roby Tour 2024 in Turchia, tappa 3: Isparta – Ürgüp

La magia della Cappadocia è il cuore della terza tappa del Roby Tour 2024: il 5 settembre, il gruppo di motociclisti si sposterà da Isparta fino a Ürgüp, 515 chilometri fino al cuore della suggestiva Cappadocia. Questa giornata promette di essere un’avventura affascinante, con sosta in luoghi storici e naturali di straordinaria bellezza e importanza. Dalla serenità dei laghi a incredibili meraviglie sotterranee, questa tappa offre un viaggio indimenticabile tra paesaggi mozzafiato e tesori archeologici.

Eğirdir e il suo lago

Il primo punto di interesse del giorno sarà il pittoresco distretto di Eğirdir, situato nella provincia di Isparta, nella regione sud-occidentale della Turchia. Questo luogo, con una storia che affonda le radici in diverse civiltà antiche, dai Lidi ai Romani, dai Bizantini agli Ottomani, è un vero e proprio crocevia di culture e storie antiche.

Il protagonista indiscusso è il Lago Eğirdir, il quarto lago naturale più grande della Turchia. Le sue acque cristalline, incorniciate da maestose montagne, offrono una palette di colori che cambia a seconda del momento della giornata e delle stagioni, rendendolo un luogo ideale per attività all’aperto come nuoto, pesca e canottaggio.

Il distretto offre anche interessanti testimonianze storiche, come il Castello di Eğirdir, un’antica fortezza bizantina ampliata dagli Ottomani, e la Moschea di Hizir Bey, un magnifico esempio di architettura ottomana risalente al XIV secolo. Non lontano dal lago, si trova il Parco Nazionale di Kovada, un vero paradiso per gli amanti della natura, con sentieri escursionistici che attraversano un ricco ecosistema lacustre.

Eğirdir è anche un luogo in cui le tradizioni locali sono ancora vive, con mercati che offrono prodotti artigianali e specialità culinarie, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nella cultura locale.

Derinkuyu, un viaggio sotto terra nella storia

Dopo la sosta a Eğirdir, il gruppo si dirigerà verso la provincia di Nevşehir, nel cuore della Cappadocia. Questo viaggio di circa 440 chilometri porterà i motociclisti a scoprire uno dei luoghi più enigmatici e affascinanti della Turchia: la città sotterranea di Derinkuyu.

Scoperta nel 1963, questa straordinaria città sotterranea risale probabilmente al periodo ittita (circa 1600-1200 a.C.) ed è stata ampliata nei secoli successivi. Derinkuyu è la più grande delle oltre 200 città sotterranee scoperte in Cappadocia, estendendosi per circa 85 metri di profondità su otto livelli aperti al pubblico. Con un complesso sistema di tunnel, camere, abitazioni, stalle, cucine, magazzini, cappelle e scuole, Derinkuyu poteva ospitare fino a 20.000 persone, offrendo rifugio in tempi di guerra o invasione.

La città sotterranea è un esempio impressionante di ingegneria antica, progettata per proteggere la popolazione dagli attacchi esterni e dalle condizioni climatiche avverse. Oggi, Derinkuyu è riconosciuta come uno dei siti più importanti della Cappadocia ed è parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, attirando visitatori da tutto il mondo. La moderna città di Derinkuyu, che sorge sopra la città sotterranea, è un piccolo centro abitato che funge principalmente da base per i turisti che visitano la regione. Pur non essendo grande, offre tutti i servizi necessari per chi vuole esplorare le meraviglie della Cappadocia, con alloggi, ristoranti e negozi di artigianato locale.

Arrivo a Ürgüp

Il culmine della giornata sarà l’arrivo a Ürgüp, un affascinante paese della Cappadocia noto per le sue formazioni rocciose uniche e le antiche abitazioni scavate nella roccia. Gli ospiti del Roby Tour si sistemeranno presso il lussuoso Perissia Hotel, che offrirà il comfort e il relax necessari dopo una giornata intensa di esplorazioni.

Ürgüp, con le sue case e chiese scavate nella roccia, rappresenta un perfetto esempio del paesaggio unico della Cappadocia. Ma la vera magia inizierà l’indomani, quando i partecipanti potranno vivere un’esperienza indimenticabile: un volo all’alba a bordo delle famose mongolfiere della Cappadocia. Questa esperienza offre una vista panoramica mozzafiato su uno dei paesaggi più iconici e straordinari della Turchia, con le sue formazioni rocciose, le valli e le chiese rupestri che si estendono a perdita d’occhio.