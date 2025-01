Royal Family, il grande ritorno di Meghan Markle: seguaci in tilt

Erano settimane che non si mostrava al pubblico, ecco che cosa ha fatto nelle ultime ore Meghan Markle, stupendo tutti. Nessuno se lo aspettava.

Della famiglia reale si parla sempre ed in modo particolare anche di Meghan Markle e del principe Harry. La coppia si è trasferita da tempo in America e cerca di prendere, in qualche modo, le distanza dalla famiglia reale cercando di creare una loro vita indipendente. E’ uscito un loro libro verità, ci sono stati programmi e tanto altro.

Erano però alcune settimane dove c’era una sorta di silenzio stampa, ma che cosa è successo nelle ultime ore che ha lasciato tutti completamente senza parole? Scopriamolo!

Meghan Markle e la decisione improvvisa

Era da tempo che si vociferava di un suo possibile ritorno su Instagram. Page Six, nel lontano agosto 2023 aveva notato una pagina con @meghan. Questo account è rimasto fermo senza nulla fino al 1 gennaio, giornata nel quale la duchessa di Sussex ha pubblicato un video privato. Meghan si mostra mentre corre sulla spiaggia e scrive 2025 sulla sabbia.

Al post non segue nessun tipo di didascalia. La coppia ha un account congiunto che conosciamo tutti, ovvero @SussexRoyal. In questo modo aggiornano il loro impegno come reali. L’ultimo post, infatti, risale a prima della loro partenza per gli Stati Uniti, ovvero 30 marzo 2020. Solamente due anni dopo, e per la precisione nel agosto del 2022 Meghan aveva rivelato un particolare.

Aveva dichiarato a The Cut che loro non avevano controllo dell’account, le sue parole sono state:

“Esiste una struttura in base alla quale se vuoi pubblicare le foto di tuo figlio, come membro della famiglia, devi prima consegnarla alla Royal Rota”.

Ovvero una elite di media britannici autorizzata. Spesso, queste immagini venivano pubblicare anche prima della famiglia stessa. Meghan ha dichiarato che non amava questo modo di fare perché gli stessi media che pubblicavano le immagini li attaccavano poco dopo. Ecco quindi che aveva deciso di non utilizzare Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)



Ma dal 2018 ad oggi sono cambiate molte cose, la duchessa ha davanti a se un grande anno. Potrebbe essere anche un modo per lanciare il suo marchio di lifestyle, American Riviera Orchard, che mostrerà nel programma “le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’ntrattenimento e dell’amicizia” secondo Deadline.

E voi che cosa ne pensate di questa decisione presa anni addietro con la creazione dell’account su Instagram ma utilizzato solamente adesso? Era già tutto programmato? Lo scopriremo solamente a breve.