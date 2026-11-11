Sabaudia, infopoint: preparazione riapertura in corso

Il Comune di Sabaudia sta lavorando per riaprire l’infopoint ‘Alessandro Maracchioni’, situato in via Carlo Alberto. Questo servizio tornerà a essere un punto di riferimento per residenti e turisti.

La riattivazione dell’infopoint è tra gli obiettivi dell’Amministrazione, che mira a valorizzare al meglio la città. Come indicato nel comunicato ufficiale, il 10 novembre 2026 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Sabaudia e l’Associazione Pro Loco Sabaudia APS.

Questo infopoint offrirà servizi gratuiti di informazione e accoglienza turistica, fornendo un supporto importante a visitatori e cittadini. È stato progettato per facilitare l’accesso a informazioni utili riguardanti la città e le sue opportunità.

Per ulteriori dettagli sulla data di apertura e sulla struttura dell’infopoint, è consigliabile consultare il comunicato ufficiale del Comune di Sabaudia o contattare direttamente l’ufficio competente.