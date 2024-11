Sanremo 2025, Carlo Conti conferma le voci: il conduttore stupisce tutti, è fatta

Sanremo 2025, Carlo Conti conferma le indiscrezioni e stupisce tutti rendendo la notizia ufficiale: finalmente è fatta!

L’attesa è finita, o quasi. Il Festival di Sanremo non è dietro l’angolo ma l’attesa per conoscere le novità che attendono la 75esima edizione è più forte che mai. In questi giorni diverse indiscrezioni al riguardo sono seguite l’una dopo l’altra; alcune voci interessavano il possibile coinvolgimento sul palco dell’Ariston, nelle vesti di co-conduttori e co-conduttrici, personaggi amatissimi del monto dello spettacolo.

Fra questi, si è parlato a lungo di possibili trattative che Carlo Conti starebbe facendo per avere Barbara D’Urso al suo fianco. Altri rumors invece, erano riferiti alle voci dei possibili Big pronti a portare sul palco dell’Ariston i loro i loro brani. Nelle scorse 24h, il conduttore della rete ammiraglia ha stupito tutti con una dichiarazione che ha confermato le indiscrezioni che in questi giorni hanno divagato sul web: ecco che cosa ha detto!

Sanremo 2025, Carlo Conti lo conferma in diretta: la notizia ufficiale

Nelle vesti di ospite del programma su RaiPlay, Le Conversazioni, Carlo Conti ha parlato a lungo della nuova edizione del Festival di Sanremo; proprio durante quest’intervista, il timoniere di casa Rai ha fatto un’annuncio che ha dato piena validità a una voce che qualche giorno fa il giornalista Luca Dondoni aveva diffuso nel salottino di Caterina Balivo a La Volta Buona. Il noto giornalista aveva annunciato in anteprima che Conti avrebbe presto annunciato i nomi dei Big in gara. La conferma è presto arrivata.

Ebbene, cari lettori, il 2 Dicembre alle ore 20.00 andrà in onda su Rai1 il fatidico TG1 che vedrà come ospite speciale Carlo Conti che, proprio in quell’occasione, sarà pronto a rendere pubblici i nomi dei cantanti in gara e che vedere esibirsi dall’11 al 15 Febbraio 2025 al Teatro Ariston. “Dopo le fatiche dello Zecchino d’Oro da Bologna verrò a Roma, nello studio del Tg1, come di abitudine, e dirò i nomi” – ha detto.

Ecco allora che vediamo subito partire il toto nomi. Fra i possibili volti, già in precedenza, si era detto che il conduttore avrebbe voluto portare alla kermesse sanremese qualche voce del panorama partenopeo: fra i più ‘votati’ vi sarebbero Sal Da Vinci (il quale proprio a La Volta Buona aveva espresso il desiderio di fare ritorno a Sanremo) e Rocco Hunt. Altro volto richiestissimo all’Ariston, sarebbe quello di Annalisa; si discute però se la cantante farà approdo a Sanremo come concorrente in gara o come co-conduttrice. Scopriremo di più nelle prossime settimane.