Sanremo 2025, Carlo Conti ‘ruba’ da Mediaset: trattative in corso per i due famosissimi volti

Carlo Conti ‘a tutto gas’ per Sanremo 2025: il conduttore da Mediaset vuole proprio loro, atteso all’Ariston il duo amatissimo.

Una notizia che più che avere il sapore di indiscrezione sembra profumare di ‘ufficialità’. A far sapere che l’amatissimo conduttore della rete ammiraglia è pronto a fare il grande passo verso Sanremo, portando sul palco dell’Ariston il duo più amato della generalista è il settimanale Oggi.

Sono queste settimane decisamente impegnative per Carlo Conti, che come sappiamo ha raccolto l’eredità di Amadeus prendendo in carica il ruolo di timoniere al Festival della canzone italiana. A Febbraio 2025, l’ex volto de L’Eredità condurrà la 75esima edizione del Festival di Sanremo, e lo farà con non poche sorprese. Si discute sulla possibilità di avere al suo fianco diversi co-conduttori/co-conduttrici, nonché ospiti speciali per intrattenere il pubblico da casa.

E, secondo il settimanale di Andrea Biavardi, sembrerebbe che una delle trattative sia giunta al termine: si starebbe attendendo solo la notizia ufficiale prima che il duo sia confermato sul palco di Sanremo. Arriverebbe direttamente dalla generalista: questo significherebbe, ancora una volta, che la Tv di Stato è pronta a fare un’ulteriore scacco matto a Mediaet? Ecco di chi parliamo.

Sanremo 2025, Carlo Conti vuole proprio loro: è fatta

Dall’11 al 15 Febbraio 2025 il Festival di Sanremo sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Proprio ieri, in diretta tv a La Volta Buona, da Caterina Balivo è stato il giornalista Luca Dondoni a lanciare una notizia esclusiva facendo sapere che Carlo Conti, anticiperà in uno dei Tg1 delle prossime settimane i nomi dei big in gara in questa nuova edizione.

Nel mentre, si succedono una dopo l’altra indiscrezioni di vario genere, che collocherebbero alcuni dei volti più amati sulla Mediaset direttamente sul palco del Teatro Ariston. In questo caso però, il settimanale Oggi farebbe sapere che la trattativa di Carlo Conti è giunta al ‘rush finale’: si attenderebbe la notizia ufficiale che farebbe sapere al pubblico da casa che a Sanremo 2025 ci saranno anche Pio e Amedeo.

Sarà vero? Il buon Piersilvio Berlusconi concederà al duo comico di andare in diretta sulla concorrenziale Tv statale? Da contratto, la S.p.A avrebbe la loro esclusiva; tuttavia, potrebbe accadere che ‘per una giusta causa’ – come può essere il palcoscenico di Sanremo – ai due sia data la possibilità di presenziare in una delle serate del Festival.