Sanremo 2025, per l’ennesimo anno spunta nome attesissimo: questa è la volta buona

Sanremo 2025, questa volta Carlo Conti riuscirà a portare sul palco dell’Ariston il volto più atteso di sempre? L’indiscrezione.

Tutto ruota intorno a Sanremo 2025 e alle ‘manovre’ che Carlo Conti sta eseguendo per avere al suo fianco i volti più amati del panorama artistico italiano. Sono diversi i nomi trapelati in queste settimane di possibili co-conduttrici e co-conduttori che potrebbero affiancare il conduttore nell’esperienza sanremese, e uno in particolare ha catturato l’attenzione di molti.

Al momento, l’ex volto de L’Eredità sta lavorando anche per stilare la lista dei Big in gara il prossimo febbraio 2025, e attenzione perché qualche giorno fa, il giornalista Luca Dondoni ha fatto sapere che presto sapremo i partecipanti al 75esimo Festival della canzone italiana. Sono diverse però le indiscrezioni che farebbero sapere che Conti si sta dando da fare anche per portare uno degli ex volti di Mediaset sul palco di Sanremo. Di chi parliamo nello specifico?

Sanremo 2025, Carlo Conti chiama a condurre proprio lei

Quando Amadeus ha lasciato le redini della conduzione nelle mani di Carlo Conti, quest’ultimo ha raccolto quell’eredità promettendo ai vertici di Viale Mazzini di riconfermare l’ennesimo boom di ascolti durante le cinque serate all’Ariston. Motivo per il quale, in questa edizione in cui le aspettative sono decisamente alte, il volto di Tale e Quale Show sta mettendo tutto sé stesso in questo grande progetto. Di lei si era già parlato lo scorso anno, ma si è trattata solo di un rumor. Questa volta, sembrerebbe che una delle trattative in corso di Carlo Conti coinvolga l’ex conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso.

Dopo aver lasciato il parterre di Canale5, Barbara D’Urso si è concentrata sulla famiglia e sui nuovi progetti teatrali, senza tuttavia escludere un possibile ritorno sul piccolo schermo. E infatti, l’aver fatto ritorno in Rai con la partecipazione a Ballando con le Stelle nelle vesti di ‘ballerina per una notte‘ e aver preso parte nel salottino pomeridiano di Domenica In, avranno dato il là al buon Conti di avanzare questa proposta?

Che Barbara D’Urso sia un personaggio accattivante sullo schermo, è risaputo. La conduttrice ha sempre conquistato tutti con la sua verve. E ne ha dato prova nel battibecco con Selvaggia Lucarelli quando nel talent di Milly Carlucci si è definita “f**a sopra ogni cosa” – trascinando il pubblico in un mega applauso. Galeotto il ritorno in Rai? Così potremmo dire.

A lanciare l’indiscrezione sulla possibile partecipazione della D’Urso a Sanremo è il settimanale Nuovo che avrebbe parlato di una serie di ‘manovre in corso’ da parte del conduttore affinché l’ex conduttrice dica sì! Dovremo aspettarci un clamoroso ritorno? D’altronde, Sanremo sembrerebbe essere uno dei sogni nel cassetto di Barbara D’Urso.