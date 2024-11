Sanremo 2025, la pietra miliare della musica si candida: “Sogno realizzabile”

Sanremo 2025, l’amatissima voce che ha fatto la storia della musica italiana è pronta per il Festival: un sogno che si realizza

Mancano ormai pochissime settimane prima che il 2 dicembre Carlo Conti, lista alla mano, farà sapere a tutta Italia i nomi dei cantanti in gara nella prossima edizione di Sanremo 2025 e che vedremo su Rai 1 dall’11 al 15 Febbraio prossimo.

Nell’attesa, sono tantissime le indiscrezioni giunte alle nostre orecchie e che farebbero sapere che il conduttore che ha ereditato le redini da Amadeus, starebbe mettendo su un edizione sanremese davvero coi fiocchi. Si è parlato nelle precedenti settimane di possibili volti pronti a scendere la scalinata dell’Ariston per affiancare il conduttore di Tale e Quale Show nelle cinque serate fatte di buona musica; fra questi al toto nomi hanno preso parte Barbara D’Urso, Paolo Bonolis, Elodie, che sarebbero senz’altro felici di affiancare Conti alla conduzione della sua quarta edizione del Festival.

Grandi ritorni poi si vociferano alla kermesse sanremese; fra questi, Sal Da Vinci, che aveva espresso il grande desiderio di lasciare un’altra impronta sul palco dell’Ariston. Ma non finirebbe qui. A quanto pare, infatti, sarebbe un altro il nome più atteso nella 75esima edizione del festival. Se vi dicessimo che rappresenta la pietra miliare della musica italiana, a chi pensereste?

Sanremo 2025, l’amatissimo cantante torna all’Ariston: il sogno si realizza

Di recente, Giovanni Calone (in arte Massimo Ranieri, ndr) è tornato su Rai 1 con ‘Tutti i sogni ancora in volo‘, uno spettacolo musicale che promette di riportare in auge il varietà di una volta. Al momento sono andate in onda due puntate dello show che l’artista ha condotto con al fianco Rocìo Muñoz.

Ai microfoni de Il Mattino, è stato proprio il cantante a rispondere a una serie di curiosità che lo hanno visto protagonista di un rumor decisamente interessante: la voce che ha dato successo alla musica italiana potrebbe approdare nuovamente sul palco dell’Ariston?

Alla domanda, l’artista ha allora risposto: “Perché no, mi hai letto nel pensiero. Sogno realizzabile, se troverò la canzone giusta“. Quello di Ranieri sarebbe certamente un gradito ritorno sul palco di Sanremo. Dopo due anni dall’ultima partecipazione come concorrente, in cui si classificò ottavo con il brano ‘Lettera di là dal mare‘, il cantante si direbbe entusiasta di farvi ritorno e ‘far ascoltare una bella canzone‘.

Sarà davvero così? Come Al Bano che si è detto volenteroso di portare a Sanremo una bella canzone dopo che Amadeus lo scorso hanno gli ‘ha dato il bidone’, potremo aspettarci un nuovo approdo di Massimo Ranieri sul palco di Carlo Conti? Lo scopriremo nelle prossime settimane.