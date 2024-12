Se i tuoi denti hanno questa forma allora sei speciale: il segreto che devi conoscere

Prestare attenzione alla forma dei propri denti è importante, alcuni potrebbero avere caratteristiche ben precise, ma che in pochi conoscono.

I denti sono una delle parti più importanti del nostro organismo, anche se spesso sottovalutata, che sarebbe bene curare con cura per evitare di avere danni che possono poi peggiorare nel tempo. Una carie non curata, infatti, può non solo ingrandirsi ed essere dolorosa al punto tale da non riuscire a dormire la notte, ma può anche causare problemi all’intero cavo orale, oltre che a schiena e cuore.

Chi ha paura del dentista dovrebbe quindi farsi coraggio e agire prima che possa essere troppo tardi (anche la spesa può inevitabilmente lievitare). A volte però tendiamo a non analizzare, se non con un occhio esperto, quali possano essere le loro caratteristiche, pensando che non ci siano grandi varietà da una persona all’altra.

Questo è però un grave errore, in alcuni casi infatti si potrebbero notare delle peculiarità che possono essere tutt’altro che comuni e che sarebbe interessante conoscere.

Controlla i tuoi denti: forse noterai un dettaglio particolare

Spesso tendiamo a controllare i denti per verificare se sia presente una carie o se siano storti, se così così fosse non si può che ricorrere al dentista per rimediare. In realtà, c’è anche un altro dettaglio a cui si dovrebbe prestare attenzione perché potrebbe mettere in evidenza qualcosa di particolare e per molti sconosciuto. Il riferimento è alla loro forma, che potrebbe mettere in evidenza tracce della nostra discendenza dagli uomini di Neanderthal.

A sottolinearlo è uno studio internazionale, guidato da Kaustubh Adhikari dell’University College di Londra (UCL), da cui è emerso che le dentature di ognuno non sono sempre uguali, anzi potrebbero esserci delle differenze a seconda dell’etnia di appartenenza. La “colpa” di questo sarebbe da addebitare a un gene ereditato dai Neanderthal.

“Dai denti potremmo capire qualcosa di determinante sull’evoluzione umana – sono le parole del medico che ha guidato la ricerca, pubblicata su ‘Currenti Biology’ -. La genetica della variazione nelle dimensioni e nella forma dei denti tra gli umani moderni è poco conosciuta a causa delle difficoltà nella misurazione”.

Nel corso dell’analisi sarebbero emersi diversi geni, alcuni mai individuati prima, ,che avrebbero un ruolo importante nello sviluppo dei denti, uno di questi avrebbe avuto origine sin dalla preistoria. Questo sarebbe tipico degli uomini di discendenza europea e porta in genere a incisivi più sottili e denti più piccoli.

Il gene è stato denominato EDAR ed è legato alla forma degli incisivi nelle persone dell’Asia orientale, oltre che alla loro grandezza, anche se per ora non ci sono certezze se questi possano garantire vantaggi particolari. È però probabile questi possano contribuire anche a eventuali problemi di salute di vario tipo che potrebbero svilupparsi successivamente.