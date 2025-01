Serena Rossi è la brillante ‘Mina Settembre’: riccioli scuri e sorriso dolce, la ricordi ai tempi di ‘Un posto al sole’?

Oggi è protagonista nella serie Mina Settembre, ma da giovanissima ha recitato in Un posto al sole: ecco come era nei panni di Carmen.

Serena Rossi è una delle attrici più brave del panorama cinematografico italiano. Ha esordito da giovanissima nel mondo della recitazione e da allora ne ha fatta di strada, recitando in numerose serie televisive e in tantissimi film. Di recente è tornata con la terza stagione di Mina Settembre, dove veste i panni di Mina, un’assistente sociale sempre pronta a dare il suo sostegno. Si occupa infatti di coloro che le chiedono aiuto con grande passione e amore.

Nella trama è accompagnata da Giuseppe Zeno, che interpreta Domenico Gambardella, il ginecologo del consultorio dove lavora. Le nuove puntate hanno debuttato su Rai Uno il 12 gennaio 2025 e andranno avanti fino al 16 febbraio, quando ci sarà l’ultimo appuntamento. Oggi Serena è famosissima, ma ha cominciato a muovere i primi passi più di venti anni fa, precisamente la fama è arrivata grazie ad Un posto al sole. Nel 2003 è infatti approdata nella famosa soap opera.

Serena Rossi, com’era in Un posto al sole: da allora sono passati anni e il suo look non è più lo stesso

Oggi Serena Rossi è un’attrice molto amata dal pubblico italiano e la sua bravura è arrivata sia in televisione che al cinema. Ha iniziato a recitare da giovanissima ed il successo è arrivato grazie ad Un posto al sole. Nel 2003 è infatti entrata a far parte della soap opera nei panni di Carmen Catalano, dove comincia a lavorare come cameriera al Caffè Vulcano. Si fa notare grazie alla sua splendida voce ed incide un disco.

I telespettatori di Rai 3 ricorderanno il suo matrimonio con Filippo Sartori e il tragico epilogo. I due, dopo essere diventati genitori di Valerio, hanno vissuto la sua scomparsa. In seguito il loro rapporto è giunto alla rottura e la donna decise, per questo, di trasferirsi a Bologna. Serena ha recitato in Un posto al sole dal 2003 fino al 2010 e il suo personaggio ha subìto un’evoluzione. Come è evidente dallo scatto del passato, l’attrice nella serie era giovanissima.

Aveva un aspetto completamente diverso da oggi. Infatti allora portava i capelli ricci e il colore era più scuro di quello attuale. Negli anni ha scelto di modificare alcuni dettagli del suo look. Da tempo non sfoggia più una chioma riccia e voluminosa, ma tende ad averla sul liscio- mosso, inoltre la colorazione è tendente al castano. Nonostante il cambiamento, Serena è sempre stata una donna e un’attrice bellissima e soprattutto piena di qualità.