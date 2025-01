Si può far asciugare lo smalto normale con la lampada UV? Non è come hai sempre pensato

Una domanda che ti sei posta tantissime volte vero? Scopriamo la verità e cosa possiamo fare per asciugare lo smalto. I consigli dell’esperta.

Quando ci mettiamo lo smalto la parte più noiosa e che sembra non terminare mai è attendere che lo smalto si asciughi. Passano minuti interminabili. Siamo certe che anche tu tantissime volte hai pensato se era possibile mettere lo smalto normale sotto la lampada per il gel o il semipermanente, in modo da fare prima vero?

Noi oggi ti vogliamo dare una risposta definitiva e siamo certi che ti stupirà. Quindi non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo diritti al sodo della nostra domanda.

Smalto normale nella lampada UV si può fare?

A tutte noi piace avere una bella manicure ma non sempre abbiamo il tempo e la possibilità di andare dall’onicotecnica per poterlo fare. Ecco quindi che ci mettiamo lo smalto normale in casa. Ma c’è un problema, ci vuole sempre tantissimo tempo prima che si asciughi! Ma è possibile farlo asciugare nella lampada a raggi Uv?

La risposta purtroppo è no. Queste lampade funzionano solamente per i prodotti in Gel o per il semipermanente. Lo smalto normale ha bisogno solamente di aria per far si che si asciughi. Ma noi ti vogliamo aiutare con qualche piccolo consiglio che ti permetterà di attendere un po’ meno tempo per l’asciugatura dello smalto.

Iniziamo dicendo che in tantissimi suggeriscono di mettere le unghie sotto l’acqua fredda dopo che abbiamo messo la smalto. Ma funziona veramente? Diciamo che influisce molto poco sulla velocità ma possiamo farlo. Unico consigli, non per tutti gli strati dello smalto, ma solamente per l’ultimo. E se utilizziamo il phone con aria fredda?

Possiamo utilizzarlo ma con piccole accortezze. Non mettiamo mai l’aria calda perché potrebbe far sciogliere il nostro smalto appena messo, e neanche aria fredda con un getto troppo forte perché potrebbe segnale la superficie o spostare lo smalto. Quindi andiamo con tanta delicatezza al minimo e neanche troppo vicino.

Facciamo sempre asciugare benissimo la base ed il top coat per avere un risultato perfetto e ricorda che in commercio ci sono tantissimi prodotti che ci aiutano a velocizzare l’asciugatura dello smalto. Ti conviene spendere qualche euro in più ed utilizzare loro, in questo modo sarai sicura del risultato perfetto.

E ricorda che qualche momento per te non cambia il corso della giornata, prenditelo senza problemi non succede assolutamente nulla se lo fai, anzi!