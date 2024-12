Sospese le puntate di Endless Love da gennaio: perché Mediaset ha deciso così

Che cosa sta per accadere all’amatissima serie che arriva dalla Turchia? Cerchiamo di capire la decisione di Mediaset che il pubblico potrebbe non approvare.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere, nel primo pomeriggio e non solamente, alcune interessanti serie turche che negli ultimi anni sono riuscite a catturare un numero sempre maggiore di telespettatori. Come nel caso di Endless Love. Possiamo ammirare questa serie, anche con alcuni speciali la sera.

Ma che cosa ha deciso di fare la rete Mediaset a partire dal mese di gennaio, quindi a brevissimo? Scopriamolo insieme e cerchiamo di capire le motivazioni che si celano dietro.

Endless Love si ferma: il motivo

Al nuovo anno mancano pochi giorni e di conseguenza ci sono già una serie di cambiamenti. Lo stop di Endless Love inizierà subito dopo capodanno ma come mai? Iniziamo dicendo che per il 5 gennaio è confermato Tradimento, una nuova serie sempre che arriva dalla Turchia e sta riscuotendo molto successo.

Mentre lunedì 6 gennaio non avremmo modo di vedere il Grande Fratello perché ci sarà la Supercoppa Italiana per le 20.30 su Canale 5. Ecco quindi che viene spostato al 7 gennaio e sarà l’unico appuntamento settimanale, ma tornerà con la doppia puntata, nello specifico lo vedremo giovedì 9 gennaio sempre per le 21.30.

Ecco quindi che prende il posto di Endless Love che eravamo abituati a vedere con l’appuntamento serale. La serie turca con protagonisti i nostri amati Kemal e Nihan riprenderà in programmazione ma solamente nella fascia del primo pomeriggio con l’appuntamento delle 14.10 e poi con quello del sabato dalle 14.45 fino all’inizio di Verissimo.

Mercoldí 8 gennaio vedremo il film di Checco Zalone, Tolo Tolo, mentre il 10 gennaio la prima puntata di Io canto Senior condotta da Gerry Scotti. Finalmente poi dall’11 gennaio possiamo vedere C’è posta per te. Il programma dei sentimenti che ormai va avanti da moltissimi anni. La scorsa edizione aveva una media di 4,4 milioni di spettatori a puntata!