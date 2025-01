Stavo per buttare il frullatore, poi la nonna mi ha svelato un trucco per salvarlo: è tornato come nuovo e non ho speso un soldo

Il frullatore sembra funzionare poco? Ecco il segreto per farlo tornare come nuove. Facile, veloce e super economico, devi provarlo subito.

Tutti noi in casa abbiamo vari elettrodomestici che ci aiutano rendendo la nostra vita più semplice sotto tanti punti di vista. Il frullatore è proprio uno di questi. Ma cosa possiamo fare se iniziamo a vedere che spesso non funziona come dovrebbe prima di gettarlo per comprare un prodotto nuovo? Ti aiutiamo noi.

Siamo certi che darai una seconda possibilità al frullatore che altrimenti sarebbe andato buttato ma che funziona ancora molto bene. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed iniziamo.

Non buttare il frullatore, sistemalo così

Il nostro frullatore è super utilizzato ed ha qualche problema con le lame? Ecco la soluzione che arriva dalle nonne, loro sanno sempre tutto! In pochissimo tempo possiamo farlo tornare praticamente come nuovo e risparmiare un po’ di soldini che avremmo utilizzato per l’acquisto del nuovo. Ma che cosa ci occorre?

Basta andare in cucina per trovare la soluzione. Ci serviranno dei gusci di uova, si hai letto bene! E’ anche molto veloce come pratica. Diciamo anche che dovremmo ripeterla per circa 2/3 volte alla settimana per un risultato ottimale. Iniziamo dicendo che non dobbiamo assolutamente buttare i gusci delle uova una volta utilizzate.

Conserviamole in un barattolo. Una volta che ne abbiamo 8 frantumiamoli ma non in pezzi piccoli, in modo grossolano. Possiamo anche metterli in congelatore per fare in modo che siano ancora più duri. Versiamoli nel bicchiere del nostro frullatore e facciamo andare fino a quando non diventa una polvere sottile.

Solitamente serve poco tempo. Adesso unisci l’acqua e attiva nuovamente il nostro elettrodomestico. Dobbiamo avere un composto pastoso. Sai che possiamo utilizzarlo come fertilizzante per le piante? Le tue lame, dopo un paio di volte, saranno super affilate. Se proprio sono rovinate sappi che è anche possibile sostituirle da solo in casa. Ovviamente fai molta attenzione per evitare di tagliarti.

Ma come mai il rimedio della nonna funziona? Perché i gusci delle uova sono duri e resistenti per via del carbonato di calcio, insieme ad altri minerali che li compongono. Adesso che conosci il segreto provalo e siamo certi che rimarrai completamente senza parole. Anche il tuo portafoglio, oltre che l’ambiente ti ringrazieranno per il tuo gesto super green che fa sempre bene. E ricorda che possiamo veramente cambiare il mondo con piccoli gesti quotidiani!