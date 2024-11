Stefano De Martino: “Flirt con Arianna Meloni? Ho dovuto perfino cercarla…”

Le voci riguardanti il presunto flirt tra Stefano De Martino e Arianna Meloni sono emerse all’improvviso e hanno preso velocemente piede.

Difficile arrestare un gossip mediatico una volta che ha preso il via. Basta un commento sui social, un’insinuazione sorta da una pura speculazione o da una maldicenza fine a sé stessa a scatenare voci incontrollate, che poi finiscono sui giornali. Anche su quelli che di norma non dovrebbero occuparsi di amori VIP.

E così il presentatore RAI Stefano De Martino si è ritrovato accostato ad Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia e ruolo di responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

In questi ultimi mesi, ovvero da quando sua sorella Giorgia è a capo del Governo nazionale, si è sentito parlare di Arianna assai spesso. In tanti la descrivono come una sorta di eminenza grigia, capace di gestire dalle retrovie nomine e destini di personaggi influenti, dentro e fuori dal Parlamento.

La donna è stata al centro di molte polemiche. Si era parlato anche di una possibile indagine per traffico di influenze, che però non è mai partita davvero. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Arianna Meloni è stata sposata con Francesco Lollobrigida, un politico italiano e attuale ministro dell’agricoltura. I due si sono separati qualche mese fa. Quando le hanno domandato se era ancora legata sentimentalmente all’ex marito, Arianna ha dichiarato che l’amore è “un’altra cosa” e ha preferito non approfondire meglio la questione.

Stefano De Martino risponde a chi lo ha collegato sentimentalmente ad Arianna Meloni

Le voci su un flirt fra Stefano De Martino e Arianna Meloni sono state diffuse inizialmente la primavera scorsa, prima che l’ex ballerino firmasse il nuovo contratto con la RAI. Poi, d’estate, sono venute fuori diverse notizie, tutte non provate, su degli incontri fra i due. Secondo tale narrazione De Martino sarebbe stato dunque favorito dalla Meloni: grazie alla vicinanza con la sorella della premier, l’ex di Belen avrebbe guadagnato un accordo con la rete pubblica con un ingaggio fra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Era tuttavia chiaro fin dall’inizio che certe voci su un presunto flirt tra Stefano De Martino e Arianna Meloni fossero nate da speculazioni tese a screditare il presentatore. E a suggerire di nuovo per la sorella della premier un ruolo da burattinaia. Durante un’intervista al Corriere della Sera, il presentato di Affari Tuoi ha dovuto persino chiarire che non conosceva nemmeno Arianna Meloni. “Per capire com’era fatta l’ho cercata su Google“, ha dichiarato.

Non è comunque assurdo pensare a un contatto fra un’importante esponente politica e un volto di punta del servizio pubblico televisivo. Da sempre ci sono rapporti fra presentatori di successo ed esponenti del potere politico. Ma, in definitiva, non sono mai venute fuori prove concrete che De Martino e Meloni stesso insieme. De Martino sembra molto sicuro di sé sulla questione. Sa di aver dimostrato di potersi meritare la posizione raggiunta. E non ha voglia che la sua posizione in RAI sia minata da certe ombre, cioè da sospetti di raccomandazione. E ha più volte invitato i giornalisti a fargli domande dirette sull’argomento.