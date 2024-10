Stravolta la classifica del campionato italiano, c’è la penalizzazione

In queste ore è arrivata la decisione ufficiale. E’ un vero dramma per lo storico club del campionato italiano, cambia totalmente la classifica.

E’ tempo di turno infrasettimanale per il campionato italiano e in tutte le categorie si stanno giocando in questi minuti gli anticipi per il campionato. In Serie A c’è il big match Milan-Napoli ma non è l’unico match di cartello ed anche nelle categorie inferiori ci sono sfide piuttosto interessanti.

Nelle ultime ore è arrivata però una notizia che non riguarda il calcio giocato ma che cambia totalmente la classifica, una notizia che in tanti si aspettavano ma con l’ufficialità diventa una vera mazzata per lo storico club. La squadra è molto ambiziosa ma questa notizia non fa altro che rallentare i suoi obiettivi e metterli anzi a forte rischio.

Ora purtroppo è ufficiale, la Ternana ha avuto una penalizzazione di due punti nel campionato di serie C. I motivi di questa decisione sono legati al mancato pagamento delle ritenute Irpef per i mesi di Maggio e Giugno e l’assenza di contributi Inps, per questo motivo si è arrivati a questa inevitabile decisione. Una doccia fredda per la squadra di Nicola Abate che fino a questo momento stava disputando un’ottima stagione.

Penalizzazione ufficiale, cambia la classifica: arriva il comunicato

La Ternana era al secondo posto in classifica a pari merito ma dopo questa penalizzazione scivola al quinto posto, a -2 dalla seconda e a -6 dal Pescara capolista. Una vera mazzata che complica la rincorsa al primato per la squadra dell’ex calciatore rossonero. Oltre alla penalizzazione è arrivata anche la squalifica per il presidente del consiglio di amministrazione del club (a quei tempi) Nicola Guida, il dirigente è stato squalificato per ben tre mesi. Ecco il comunicato ufficiale:

“Il Tribunale Federale Nazionale – presieduto da Carlo Sica – ha sanzionato la Ternana (squadra di serie C Girone B) con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva”. E’ ovvio che questa decisione condiziona particolarmente il campionato e il club deve reagire fin dal prossimo impegno, che sarà in questi minuti nella trasferta contro il Sestri Levante, attualmente al sedicesimo posto in classifica.

La Ternana è chiamata cosi a rispondere sul campo, c’è tanto rammarico tra tifosi e squadra per la classifica ma ora bisogna reagire in campo. I tifosi sperano in un cambio di rotta immediato e di un nuovo salto in classifica, nella speranza che alla fine questi due punti non siano poi fondamentali per la classifica finale.