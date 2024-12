Tradimento, anticipazioni seconda puntata 8 dicembre: grave incidente, c’è un morto

Tradimento ci sta già rubando il cuore con i suoi intrighi. Vediamo subito che cosa succederà nella prossima puntata.

E’ tornato il tempo delle soap: dopo anni e anni di palinsesti televisivi dominati da reality show, da almeno un anno il pubblico è tornato ad emozionarsi seguendo intrighi e segreti, trame improbabili eppure accattivanti. Il ritorno delle soap ormai è ufficiale e negli ultimi mesi ne sono uscite davvero tantissime.

La maggior parte delle nuove serie televisive sono prodotte e ambientate in Turchia e si discostano un po’ dalle soap italiane o americane a cui siamo stati abituati per anni. Ci fanno immergere in un clima culturale a volte diverso dal nostro e ci lasciano senza fiato grazie ad intrighi appassionanti e trame davvero incredibili.

Il tutto sempre accompagnato da dialoghi molto ben curati e personaggi che sanno stupirci e regalarci grandi emozioni. L’ultima “arrivata” è Tradimento, soap turca che va in onda su canale 5 ogni domenica in prima serata. La prima puntata ci ha già fatto intuire che questa serie televisiva è destinata a rubarci il cuore. Nel prossimo paragrafo scopriamo cosa succederà nella seconda puntata.

Tradimento: ecco cosa succederà nella seconda puntata

Nella prima puntata di Tradimento abbiamo avuto modo di fare la conoscenza della protagonista indiscussa della soap: Guzide, a cui dà il volto la splendida attrice Vahide Percin. Guzide è un magistrato abituato a dettar legge fuori e dentro casa ma un segreto che riemerge dal passato la costringerà a rimettere in discussione tutta la sua vita.

Guzide, determinata e inflessibile dentro e fuori dal Tribunale, è sposata con Tarik e madre della giovane Oylum e di Ozan.Molto legata alla sua famiglia, per Guzide tutto cambierà all’improvviso e le certezze diventeranno dubbi pesanti come macigni. Nella prima puntata abbiamo visto la giovane Oylum, fingere di partire per l’Erasmus in Olanda, dove avrebbe dovuto proseguire gli studi di medicina. La ragazza, in realtà, ha piani del tutto diversi e, infatti, si sta dirigendo a New York per frequentare un’accademia di danza.

Non solo: Tarik ha due famiglie, una ignara dell’esistenza dell’altra e Ozan, dopo l’ennesima delusione sul lavoro, decide di investire in criptovalute tutto il denaro che gli era stato affidato dal padre. Insomma ci siamo presto resi conto che in questa soap la trama è complessa e nulla è come sembra.

Nella seconda puntata vedremo Guzide e Sezai che tenteranno di fermare l’aereo su cui si è imbarcato Tim, sospettato, insieme a Oylum, di aver ucciso un ciclista durante un incidente stradale. La prima udienza di Oylum si concluderà positivamente e la richiesta di custodia cautelare sarà respinta.

Ma nonostante tutto Guzide “esploderà”, stanca dei mille segreti del marito e della figlia e deciderà di affrontare entrambi a viso aperto. Successivamente, la donna caccerà il marito di casa mentre il figlio Ozan cercherà di recuperare i soldi persi con investimenti azzardati.