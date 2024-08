Travolta mentre è in moto, perde la vita una 19enne

Nelle prime ore dell’alba ad Aprilia (LT), lungo la strada Provinciale Nettunense in località Campoleone (LT),

i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. -Sezione Radiomobile intervenivano a causa di un incidente mortale.

La moto guidata da un cittadino classe 2002 residente ad Aprilia (LT), per cause in corso di accertamento, perdeva l’equilibrio rovinando a terra lungo l’opposta corsia e la persona trasportata, una cittadina rumena classe 2005 residente ad Aprilia (LT), nel cadere sull’asfalto, veniva colpita da un furgone in transito nell’opposta direzione che ne causava il

decesso sul colpo.

Il veicolo investitore, si allontanava facendo perdere le proprie tracce