Tredicesima, perché l’importo non è uguale allo stipendio

La tredicesima che molti lavoratori ricevono a dicembre non è mai uguale allo stipendio normale. Scopriamo il perché.

Preparati perché, come ogni anno, anche nel 2024 riceverai la tua bella tredicesima se sei un lavoratore dipendente e, come ogni anno, resterai deluso dal fatto che la tredicesima non avrà lo stesso importo dello stipendio ma sarà alquanto inferiore. Il distacco si fa sentire di più quanto più alto è il tuo reddito mensile ordinario.

In pratica se normalmente godi di uno stipendio alto, resterai un po’ deluso da una tredicesima che in alcuni casi è molto più bassa. Alla base di questa differenza ci sono vari motivi da considerare. Motivi che spiegheremo, nel dettaglio, nel prossimo paragrafo e che riguardano sia le tasse che i contributi.

Il Governo di Giorgia Meloni, per compensare almeno in parte, a questo distacco tra stipendio ordinario e tredicesima ha introdotto un bonus di 100 euro il quale, però, si rivolge solo ai lavoratori dipendenti con uno stipendio annuo lordo che non supera i 28.000 euro e che hanno almeno un figlio a carico.

Tredicesima: ecco perché è più bassa dello stipendio

Come ogni anno, se sei un lavoratore dipendente, a dicembre riceverai la tredicesima che, come ogni anno, sarà più bassa rispetto al tuo solito stipendio. ma ti sei mai chiesto la ragione di questo divario che, talvolta, è davvero importante? Di seguito vediamo quali sono le ragioni per le quali la tredicesima è sempre più bassa.

Nonostante l’importo lordo della tredicesima sia pressocché uguale a quello degli altri mesi, alla fine, l’importo netto è decisamente più basso. Ti sei mai chiesto le ragioni di questa forbice? La spiegazione è molto semplice: la tredicesima viene tassata in modo diverso rispetto allo stipendio ordinario che ricevi gli altri 12 mesi.

Inoltre sulla tredicesima non viene applicato il taglio del cuneo fiscale che, al momento, è pari al 7% per i redditi fino a 25.000 euro lordi all’anno e al 6% per i redditi fino a 35.000 euro. Dunque, oltre a pagarci più tasse, pagherai anche più contributi Inps sulla tredicesima mensilità.

Con lo sgravio del cuneo fiscale, infatti, un lavoratore dipendente non paga per intero la sua quota di contributi Inps che corrisponde al 9,19% ma ne paga o il 7% o il 6% in meno e questa differenza gli viene versata ogni mese in busta paga. Ma questo vale solo per i 12 mesi di stipendio normale e non per la tredicesima.

Terza ragione della differenza d’importo tra stipendio ordinario e tredicesima consiste nel fatto che, su quest’ultima, non viene applicata alcuna detrazione. Per tutti questi motivi l’importo della tredicesima può discostarsi di parecchio rispetto all’importo degli altri dodici mesi ma se hai un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico puoi ottenere un bonus di 100 euro dal Governo. Per ottenerlo devi farne richiesta. Puoi avvalerti dell’aiuto di un Caf per tutta l’assistenza necessaria.