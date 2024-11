Tutti lo bevono ma il caffè a quest’ora andrebbe vietato: distrugge l’organismo

Bere caffè a quest’ora del giorno potrebbe essere la causa di tutti i nostri mali: questa abitudine distrugge il nostro organismo.

Quasi come fosse ‘nettare degli dei’ non riusciamo a rinunciare al caffè in qualsiasi momento della giornata. Si tratta di una delle bevande più amate e più consumate al mondo, che beviamo come di consueto a partire dalle prime ore del giorno sino a quando non andiamo a dormire.

Il suo aroma inconfondibile profuma casa e ci mette di buon umore. La caffeina è conosciuta come un energizzante in grado di far salire l’asticella dell’energia del nostro organismo, ma c’è una controindicazione molto importante che provocherebbe l’effetto opposto.

Bere caffè alla sera potrebbe essere un problema per chi soffre d’insonnia e ha difficoltà ad addormentarsi. Di fatto, uno dei consigli che medici da tutto il mondo a tal proposito forniscono, è quello di evitare sostanze eccitanti (compreso il caffè) nelle ore notturne, così da favorire un pieno rilassamento di mente e corpo e addormentarsi piacevolmente. Ma c’è un altro momento della giornata in cui sarebbe sconsigliato sorseggiare il nostro amato caffè. Ecco quando dovremmo evitarlo.

Quando non bisogna bere il caffè: il tuo organismo ringrazierà

Siamo tutti abituati a bere caffè al mattino appena svegli; si tratta di una consuetudine derivata dalle proprietà benefiche che associamo alla caffeina, che conosciamo come una sostanza energizzante ed eccitante. Siamo abituati a pensare che bere una tazzina di caffè al risveglio ci faccia immediatamente sentire più svegli e pronti ad iniziare la giornata. Ma sarà capitato sicuramente a qualcuno di notare l’effetto contrario appena dopo un’ora trascorsa dal nostro primo caffè della giornata. Perché questo accade?

Ebbene, tutti noi appena ci svegliamo siamo invasi da un picco ormonale da parte del cortisolo, l’ormone dello stress, che regola per l’appunto i nostri livelli di stress nell’organismo dinanzi a situazioni ‘traumatizzanti’ per il corpo, oltre che per la mente. Il risveglio, è sicuramente una di quelle fasi stressanti a cui il picco di cortisolo viene associato; è su di esso che il nostro corpo fa affidamento per svegliarsi abitualmente.

Dopo un’ora dal risveglio, i livelli di cortisolo sono quindi al massimo. Cosa succede se beviamo caffè in questo frangente? Ebbene, non facciamo altro che creare un bug nel nostro organismo. La caffeina blocca la produzione di cortisolo. Questo crea un problema nell’orologio biologico del nostro organismo. Abituando il corpo all’assunzione di caffè, a poco a poco i livelli di cortisolo subiscono un’alterazione.

Bere quindi caffè appena svegli è un errore. Il corpo finisce con l’abituarsi alla caffeina, al punto che questa sostanza potrebbe non sortire più alcun effetto; l’idea che questa bevanda possa aiutarci ad essere più energici può dipendere più da un effetto placebo che da un reale beneficio. Quando bisogna bere allora il nostro caffè? Gli esperti consigliano di consumare questa bevanda almeno 1 ora dopo il risveglio per beneficiare di tutti i suoi effetti positivi.