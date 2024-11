Ultim’ora Juve, annuncio sconvolgente su Thiago Motta: “Esonerato”

La Juventus deve fare i conti con dei risultati non esaltanti e ora c’è un annuncio che sconvolge i tifosi e riguarda Thiago Motta

Il tecnico bianconero è partito fortissimo in questo campionato ma sta incontrando più problemi del previsto in queste ultime settimane. Due pareggi con Inter e Parma e soprattutto sei gol subiti in due gare sono un campanello di allarme molto rumoroso.

La Juventus non riesce più a ritrovare il filo del discorso. L’infortunio di Gleison Bremer sembra aver rovinato l’intero piano tattico di Thiago Motta. I bianconeri hanno perso equilibrio e non riescono ad essere più performanti come ad inizio stagione. Un solo gol subito nelle prime 7 giornate e miglior difesa del torneo a paletti. Poi sono arrivate Inter a Parma a rovinare tutte le statistiche, con la bellezza di 6 gol presi in 180′. Il centrale brasiliano è un’assenza pesantissima ma non sufficiente a spiegare gli ostacoli attuali.

Anche la considerazione nei confronti di Motta è cambiata repentinamente, visto che da salvatore della patria ora è finito addirittura sotto esame. L’ex Bologna non ha donato spettacolo in diverse uscite e questo è uno dei punti su cui si dibatte. Contro lo Stoccarda La Vecchia Signora ha subito una bruttissima batosta, non nel risultato ma nella proposta di gioco. Con l’Inter le magie di Yildiz hanno salvato i bianconeri da una probabile debacle e con il Parma poco o nulla ha funzionato a dovere.

I tifosi della Juve sono già stanchi: su X spopola il #MottaOut

Sui social, in particolar modo su X, spopola già l’hashtag #MottaOut, con diversi tifosi che stanno chiedendo la testa del tecnico italo-brasiliano. Facendo anche dei paragoni con lo scorso anno è fin troppo facile notare come in 10 giornate, lo scorso anno, Allegri avesse ottenuto 23 punti (secondo posto in classifica), mentre in questa stagione Thiago è fermo a 18, con un sesto posto non esaltante (scavalcato da Atalanta, Lazio e Fiorentina).

Il #MottaOut sta correndo sempre più sul web e i commenti nei confronti dell’ex bolognese non sono esaltanti, tutt’altro. C’è chi lo vorrebbe esonerato sin da subito, chi non gradisce il suo atteggiamento e chi rimpiange i precedenti nomi o scomoda paragoni improbabili. Fatto sta che in questo clima di certo non è semplicissimo lavorare e per questo non resta che attendere i risultati, che sono l’unica medicina per curare classifica e consensi.