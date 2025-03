Un piccolo peccato di gola: facciamo le sciuscielle gaetane al cioccolato, biscotti di una golosità incredibile

Sciuscielle gaetane al cioccolato, i tipici biscotti ricoperti da una glassa golosa e peccaminosa: facciamole subito per un piccolo peccato di gola!

È vero, siamo decisamente una voce fuori dal coro non solo perché ormai entrati in Quaresima, ma anche perché le sciuscielle gaetane solitamente si preparano nel periodo natalizio, assomigliando molto ai mustaccioli. Eppure in alcune parti della città è possibile trovarle anche nel periodo carnevalesco o pre-pasquale e possiamo assicurarvi che la loro golosità non ha eguali. Si chiamano così perché derivano dalla sciusciella, ovvero la carruba nel dialetto gaetano, essendo tra l’altro ricoperte da una glassa al cioccolato extra peccaminosa.

Non sono difficili da preparare, tuttavia bisognerà avere un po’ di tempo. Noi abbiamo leggermente riadattato la ricetta originale affinché anche i più pasticcioni in cucina possano servire le sciuscielle al cioccolato in modo perfetto. Non indugiamo oltre e scopriamo la preparazione insieme!

Sciuscielle gaetane al cioccolato, di una bontà e golosità irripetibili

Le sciuscielle gaetane al cioccolato, come già detto, sono tipicamente dolcetti natalizi, ma in alcune pasticcerie possiamo trovarle sfoggiate sui banconi in vetrina anche nel periodo del Carnevale e pre pasquale, essendo comunque dolci tipici delle feste. La loro particolarità sta nel naspro, che avevamo già visto con le ciammelle gaetane, ovvero una sorta di sciroppo che avvolge l’esterno dei biscottini rendendoli profumati, gustosi e ancora più peccaminosi. La ricetta come dicevamo è semplice, noi l’abbiamo leggermente riadattata per renderla alla portata di tutti.

Ingredienti per circa 40/50 biscotti

Per l’impasto:

1 kg di farina 00;

500 gr di miele millefiori o d’Acacia;

300 gr di zucchero;

250 ml di acqua;

80 gr di cacao amaro;

1 cucchiaino di cannella;

1 bustina di ammoniaca per biscotti(o 10 gr);

1/2 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere;

1/2 cucchiaino di noce moscata in polvere;

Per il naspro:

500 gr di zucchero;

100 ml di acqua;

2 cucchiai di cacao amaro;

Preparazione