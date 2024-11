Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 dicembre: accade di tutto, puntate chiave

Uomini e Donne, secondo le ultime anticipazioni le puntate che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre saranno determinanti: cosa dobbiamo aspettarci.

Prima della pausa natalizia nello studio di Uomini e Donne, la nota trasmissione di incontri di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, accadrà praticamente di tutto. Questo, perlomeno, è quanto sarebbe emerso dalle ultime anticipazioni. Il programma incentrato sulla ricerca del vero amore, che per anni ha contribuito alla nascita di numerose coppie, vedrà stavolta degli accadimenti inattesi.

La conoscenza fra due tronisti e i relativi corteggiatori subirà una vera e proprio battuta d’arresto, destinata a cambiare definitivamente il corso degli eventi. Ecco che cosa dobbiamo aspettarci dalle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre.

Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 dicembre: puntate chiave, accade l’inimmaginabile

È in arrivo un altro incredibile colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Secondo quanto emerso dalle ultime anticipazioni, nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 dicembre accadranno alcuni eventi del tutto inaspettati.

Innanzitutto, si assisterà all’uscita di scena del tronista Alessio, il quale, dopo essere stato visto in un locale in compagnia di una ragazza estranea al programma, proverà a dare una serie di spiegazioni poco credibili alle proprie corteggiatrici, senza di fatto riuscire a convincerle fino in fondo.

Le ragazze decideranno pertanto di andarsene, lasciando Alessio senza pretendenti e costringendolo, quindi, ad abbandonare il trono, su invito anche della produzione.

Martina, invece, farà una nuova esterna con Gianmarco, lasciando dunque a casa Ciro, che però non sembrerà avere particolari reazioni dall’avvicinamento fra la tronista e l’altro corteggiatore. Un atteggiamento che nessuno in studio si sarebbe aspettato, dal momento che il giovane napoletano finora si è sempre distinto per via del suo carattere fumantino e passionale.

Resta da capire se questo tipo di comportamento dipende dal fatto che Ciro non vuole più mettere in difficoltà Martina, che già in passato si è lamentata delle continue fughe dallo studio del pretendente, oppure se il suo silenzio è in realtà il segnale che qualcosa nel loro rapporto si è ormai incrinato.

Ricordiamo che nelle puntate precedenti tra Ciro e Martina c’è anche stato un bacio, che ha fatto perdere le staffe a Gianmarco, il quale ha minacciato di lasciare il programma per poi farvi ritorno la volta successiva. Ecco perché i fan della trasmissione non si spiegherebbero la reazione quasi inesistente di Ciro. Staremo a vedere che cosa avranno veramente in serbo per noi i nostri tronisti e i loro corteggiatori.