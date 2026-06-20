Viaggio sul Trenino dell’Etna: Tra Colate di Lava e Borghi di Pietra Nera, la Sicilia Nascosta da Esplorare

Un anello di binari stringe l’Etna come un abbraccio antico. Il trenino sbuffa piano, sfiora muretti a secco e case di pietra nera, apre scorci sul blu dell’Ionio. È un viaggio che non ha fretta e proprio per questo ti insegna a vedere.

Salgo sul Trenino dell’Etna con una curiosità semplice. Voglio capire che volto ha la montagna fuori dalle cartoline. Il convoglio lascia Catania e si arrampica tra orti, cave e campi di lava. Il paesaggio cambia a ogni curva. Spuntano pistacchieti, poi vigneti dell’Etna DOC, macchie di fichi d’India. La luce si posa sulla pietra lavica e la fa brillare. Non è un treno veloce. E va bene così.

Come funziona il viaggio

La Ferrovia Circumetnea nasce nel 1898. Corre su scartamento ridotto (950 mm) e disegna un anello lungo circa 110 km attorno all’Etna, dal quartiere Borgo di Catania fino a Riposto, passando per Adrano, Bronte, Randazzo e Linguaglossa. Il percorso completo richiede in media tra 3 e 4 ore, a seconda di fermate e coincidenze. È un servizio regionale: si sale con biglietti semplici, acquistabili in stazione e, dove indicato, a bordo. Gli orari variano per stagione e giorni feriali, quindi conviene verificarli prima di partire.

Il treno è lento per natura. Serve paesi, scuole, mercati. Entra nel quotidiano delle persone. Ed è qui che il viaggio cambia ritmo: vedi gli orti appena irrigati, senti il profumo del mosto a settembre, noti il nero lucido delle ultime colate di lava. A nord, tra Randazzo e Linguaglossa, passano campi solidificati che raccontano eruzioni celebri. L’onda del 1981 lambì Randazzo. Nel 1928 la lava cancellò Mascali. Oggi cartelli e lapilli in vista aiutano a leggere quelle pagine di geologia a cielo aperto.

Soste utili e idee sul percorso

Fai come chi usa la linea ogni giorno: scendi, esplora, risali. A Bronte assaggia il pistacchio di Bronte DOP e guarda i terrazzamenti verdi che tagliano il nero. A Randazzo perditi tra palazzi medievali in pietra nera e chiese romaniche; il mercato della domenica mattina è un teatro di accenti e profumi. A Linguaglossa cammina tra botteghe e forni, poi prendi una navetta per un sentiero facile sul versante nord. Se hai tempo, spingiti fino a Riposto: la linea si apre all’improvviso e il Mar Ionio entra dal finestrino come una boccata d’aria.

Un consiglio pratico. Parti presto. La luce del mattino fa leggere meglio i contrasti. Primavera e autunno offrono temperature miti e vigne in trasformazione. Porta acqua, scarpe comode e un margine negli orari: il bello, qui, è non inseguire la coincidenza perfetta.

C’è un dettaglio che colpisce più dei panorami. La materia viva del territorio. I muretti a secco tenuti a mano, i filari di vite bassi che resistono al vento, i borghi etnei che usano la pietra lavica come una firma. Un macchinista, vedendomi al finestrino, mi dice: “Guardala bene, la montagna. Oggi dorme, domani cambia”. Non suona come un avviso. È un invito.

Alla fine del giro non cerchi una foto “da copertina”. Cerchi una distanza giusta. Quella tra il finestrino e i campi, tra il fischio del treno e una piazza qualunque dove il tempo ha ancora un passo umano. E tu, dove scenderesti per ascoltarlo meglio?