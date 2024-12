Villa Crespi, il menu di Capodanno di Antonino Cannavacciuolo: portate e prezzo

Vuoi passare un Capodanno diverso dal solito? Ecco quanto costa una cena nel meraviglioso ristorante di Antonino Cannavacciulo! Preparati a spendere molto.

La fine dell’anno è sempre una serata magica che ci permette di mettere fine ad un periodo che potrebbe non essere stato bellissimo e dare il nuovo via a qualcosa di speciale. Solitamente si festeggia in compagnia di amici oppure in famiglia. Ma se per un anno vogliamo fare qualcosa di particolare una scelta molto interessante è Villa Crespi.

Il ristorante di Antonino Cannavacciulo che é sempre super richiesto grazie alla bellezza del luogo e alle prelibatezze che possiamo mangiare, ma che cosa ci riserva per questa serata del 31 dicembre? Scopriamolo insieme.

Costo e cosa mangiamo a Villa Crespi la sera di Capodanno

Una serata sicuramente diversa dal solito dove tutti vogliamo brillare. Nella scelta di che cosa mettere a Capodanno si scelgono i brillantini e vogliamo che sia speciale. Indossando anche qualche indumento rosso per augurare buona fortuna. Noi oggi però ti vogliamo far brillare ma nel locale storico di Antonino Cannavacciulo.

Uno chef che tutti amiamo e conosciamo grazie ai mille programmi televisivi al quale ha partecipato, e come non nominare Cucine da incubo o Masterchef! Essendo un ristorante stelleto il costo non è assolutamente alla portata di tutti, anzi. Ci vuole un portafoglio di un certo spessore per poter spendere queste somme per la cena.

I prodotti serviti sono tutti di ottima qualità e di prima scelta ma parliamo di un importo a tre zeri elevatissimo. Iniziamo indicando che cosa ci farà assaggiare lo chef e tutta la sua brigata:

Stuzzichino dello Chef

Ostrica, caviale, granita al rapanello, latticello

Scampi crudi alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Cavolfiore, kimchee, mandorla e pomodoro

Spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante

Plin di agnello alla brace, zuppa forte, gamberi rossi

Rombo, cime di rapa, latticello e olio di broccolo

Cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

Una cena assolutamente completa ma il suo costo è di 500 euro a persona escluse le bevande! Insomma una cifra che non tutti possiamo spendere per solamente una sera, anche se magica come quella di Capodanno. Volendo, poi, c’è anche la possibilità di dormire nel loro albergo. Ricoridamoci sempre che ci troviamo in un ristorante stellato e di conseguenza i prezzi sono elevati rispetto al normale.

Quindi adesso che conoscete la cifra, se magari abitate vicino a Villa Crespi e siete fortunati da poter fare una cena così particolare affrettatevi nella prenotazione, i posti sono limitati.