Whatsapp, addio alle community: la novità che le sostituirà in questo 2025

Le community su Whatsapp sono destinate a diventare un ricordo, il 2025 inizia con una novità che può essere interessante per molti.

Whatsapp fa ormai parte della quotidianità di tutti i possessori di smartphone di tutte le età, che apprezzano la possibilità di mandare e ricevere messaggi (anche vocali) e telefonate in modo assolutamente gratuito, così da essere in contatto facilmente con tutti. Utilizzarla è davvero semplicissimo, non a caso è imprescindibile anche per i ragazzini, nonostante questo viene aggiornata periodicamente così da renderla sempre più ricca con funzionalità che possono rivelarsi davvero preziose.

Un cambiamento importante coincide proprio con l’inizio del 2025, pensato per facilitare tutti gli utenti, anche se almeno inizialmente qualcuno potrebbe sentirsi smarrito all’idea di non poter più sfruttare un servizio che era diventato prezioso per molti. Ben presto, però, si potranno rendere conto di come la novità resa disponibile possa rivelarsi davvero utile.

Una novità importante per tutti gli utenti Whatsapp

Essere aggiornati sulle ultime novità di Whatsapp non può che essere determinante per tutti, essendo l’app più utilizzata dagli utenti di ogni età. Spesso i cambiamenti generano particolare timore, non conoscendone bene gli effetti, inutile negarlo. Non solo, spesso si teme che l’addio ad alcune funzioni possa generare inconvenienti nella comunicazione, sarà così anche questa volta?

Questo è quello che accadrà con la celebre app di messaggistica, destinata a dire addio alle community, realtà in cui si ritrovano diversi utenti uniti da interessi in comune, che discutono su vari temi in uno spazio virtuali, così da intavolare uno scambio di opinioni che possono essere importanti per tutti.

A sostituirle sarà qualcosa di davvero particolare, che desterà non poca curiosità. Si tratta di una sezione dedicata all’intelligenza artificiale, che sembra essere intenzionata a diventare sempre più preponderante nella nostra quotidianità.

Chi è solito utilizzare Whatsapp avrà così modo di chattare non solo con i propri contatti inseriti in rubrica, ma anche personaggi ricreati grazie all’AI popolari nella comunità. Questi saranno ideati cercando di puntare su quelli che possono generare curiosità, basti pensare a quelli che si ispirano ai protagonisti di libri o telefilm, giusto per fare qualche esempio.

Rintracciarli sarà davvero semplice, questi saranno suddivisi per tema, in modo tale che a seconda delle proprie preferenze sia possibile visualizzare le varie alternative e scegliere quelle che risultano essere più congeniali ai propri gusti. La modifica è davvero rilevante e potrà essere apprezzata da tante persone grazie anche alla possibiità di personalizzare i bot, in una maniera simile a quanto accade già con Instagram.

Chi non vede l’ora di provare questo esperimento deve avere però pazienza, almeno inizialmente infatti la novità arriverà solo negli Stati Uniti, ma con l’obiettivo di rendere il servzio accessibile anche altrove.